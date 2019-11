Empreendedores participam de seminário sobre economia criativa na Ufba

A 2ª edição do Seminário de Economia Criativa - Pensando fora da caixa, organizado pela Rede Cooperativa de Pesquisa e Intervenção em (In) Formação, Currículo e Trabalho, aconteceu nesta quarta-feira (27), no auditório da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Durante todo o dia, além de mesas de discussão sobre temas relacionados à economia criativa, empreendedores de diversos setores puderam expor suas ideias e trabalhos além de trocar experiências e contatos. “A economia mundial mudou e os recursos estão cada vez mais escassos. A economia criativa trabalha com um dos recursos mais inesgotáveis que existe que é a criatividade. Ela gera condições para que a pessoa ganhe dinheiro com seu capital intelectual”, explica o professor Floriano Barboza Silva, coordenador do colegiado da Escola de Administração da Ufba e um dos coordenadores do evento.

Floriano, que estuda o tema há mais de cinco anos, conta que o sucesso da segunda edição do seminário só contribui para a continuidade do trabalho e para a preparação de uma nova edição. “A próxima será maior, internacional e mais acadêmica, com o recebimento de artigos”, explica. A próxima edição do seminário deve acontecer entre outubro e novembro do próximo ano.

Uma das empreendedoras que expôs seu trabalho durante o evento, a técnica de enfermagem e artista plástica Livia Passos, 49, começou a fazer arte com os resíduos hospitalares que não tinham destino certo. Logo, encontrou na atividade uma forma de complemento de renda.

“Inicialmente era um trabalho de conscientização de que nem todo resíduo hospitalar é contaminável. Comecei usando tampinhas de remédio para pintar telas e hoje já tenho um grupo. Juntas, também fazemos bolsas, ecobags, com embalagens de caixas cirúrgicas. É um trabalho de ressignificação através da arte”, explica.

Tampas de medicamentos viram obras de arte pelas mãos da artisita Lívia Passos, que participou do evento. (Foto: Acervo Pessoal)

Para Lívia, participar do evento é uma oportunidade de mostrar experiências de empreendedorismo para futuros profissionais de administração, para que ele tenha essa visão. "É uma oportunidade de conhecer outras pessoas que podem me dar um melhor direcionamento, gente de pesquisa que pode me ajudar a fazer o negócio crescer. Próxima edição quero vir de novo”, espera Lívia, que faz o trabalho artístico desde 2016.