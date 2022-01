Empreendedorismo com diversidade e emancipação; conheça a Dendezeiros

Eles surgiram há dois anos, dirigida por Hisan Silva e Pedro Batalha, numa perspectiva de fazer uma moda sem gênero e capaz de vestir corpos diversos. Foram a primeira grife a lançar coleção com uma banda de pagode, a Afrocidade, também foram os pioneiros em realizar uma collab com o Instagram e o site Mundo Negro os elegeram como a maior marca preta do Brasil.

Eles são Dendezeiros e, no retorno dos programas Empregos e Soluções ao vivo, conversarão com Flávia Paixão sobre negócios, afroempreendedorismo, posicionamento e moda.

Também abordarão os reflexos do desfile realizado no ano passado com a coleção 'Cor de Pele', onde as peles e suas particularidades - a exemplo das estrias, vitiligo, sardas, estrias, peles albinas - serviram de inspiração para as peças e vestiram nomes como Juliette Freire(vencedora do BBB 21) e Gabriela Prioli.

"Nos entendemos como muito mais que uma marca de roupa, somos um estilo de vida. Faalr sobre moda brasileiraé abordar diversidade, inclusão, representatividade e possibilidades, usando o fashion para emancipar pessoas reais", garantem os sócios.

Querem saber mais sobre a experiência da Dendezeiros? Não percam o programa ao vivo Empregos e Soluções, que retoma as atividades desse novo ano às quartas-feiras, sempre às 18 horas, na página do Jornal Correio, no Instagram.