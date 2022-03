Empresa alemã desenvolve nave espacial em formato de vulva

A empresa alemã WBF Aeronautics, desafiando os modelos fálicos da indústria espacial, desenvolveu uma nave feminista chamada "Vulva Spaceship", com o formato da parte externa da região íntima feminina.

O projeto é encabeçado pela Dra. Lucia Hartmann, líder da WBF; e o coletivo feminista alemão Wer Braucht Feminismus? (no português, “Quem Precisa do Feminismo?”). A nave não só desafia os formatos fálicos, que lembram o órgão reprodutor masculino, mas o seu design é considerado "surpreendentemente aerodinâmico", enfrentando menos resistência durante uma possível navegação pela atmosfera.

A “Vulva Spaceship” possui fibra de carbono no corpo, o que permite que a nave seja resistente a extremos de temperatura e eficiente na conservação de combustível, por ser feita de uma liga mais leve que o aço.

“O espaço é para todos. Com a nossa missão, queremos provar para o mundo que a igualdade de gênero também tem um lugar de discussão mesmo no espaço. Nós não estamos somente inspirando a viagem pelo espaço, mas também estamos reescrevendo a narrativa de gênero”, disse Jasmin Mittag, fundadora do Wer Braucht Feminismus e gerente de campanha para a Vulva Spaceship, ao site Olhar Digital.

A startup está coletando assinaturas para incentivar a produção em alta escala da nave com formato de vulva para agência de design europeia (ESA). Segundo a empresa, o projeto deve ser apresentado em 8 de março, no Dia Internacional da Mulher.

Naves com design fálico

O empresário Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, viajou a bordo do foguete New Shepard em julho do ano passado, junto com outros três civis, incluindo o irmão do bilionário. O formato da nave, no entanto, chamou a atenção dos internautas.

(Foto: divulgação)

Apesar do foguete de Bezzos ter chamado atenção, a maioria das naves seguem o mesmo design cilíndrico, como a Saturn V, usado na missão que levou o homem à lua. Mas esses modelos não são fruto de machismo, segundo princípios da física, é mais fácil equilibrar um cilindro longo e estreito do que outros formatos maiores.