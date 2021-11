Empresa contrata motoristas independentes para entregas de fim de ano em Salvador e Feira

Fim de ano é garantia de shoppings movimentados e aumento no número de clientes que ficam pra lá e pra cá procurando boas promoções. Com a chegada da Black Friday, em novembro, e das festas de fim de ano, em dezembro, surgem também as vagas temporárias.

Em Salvador e Feira de Santana, a empresa Total Express anunciou a contratação de motoristas agregados - que são aqueles independentes e proprietários do seu próprio veículo - para ajudar na entrega dos produtos.

A empresa pretende cadastrar mais 4 mil motoristas que possuam veículo licenciado (utilitário e de passeio) e que tenham interesse na parceria. “Temos a certeza que, assim como nos outros anos, a Black Friday e o Natal serão períodos de grande sucesso para o e-commerce. Estamos trabalhando forte para garantir qualidade no atendimento e melhor experiência de entrega aos consumidores, mesmo em momentos de alta demanda como estes. Para isso, investimos na parceria com os entregadores agregados e contamos com a ajuda em toda a logística de entregas”, afirma Ricardo Mello, Diretor de Operações da Total Express.

Segundo a Total Express, a empresa está mais do que dobrando a capacidade de processamento de volumes, o que garantirá aos motoristas volume e constância nas entregas. “Isso quer dizer que as pessoas que fizerem parte da nossa rede de entregadores agregados conseguem ter mais oportunidades de entregas diárias e em sua região de escolha, possibilitando assim maiores ganhos financeiros”, explica Ricardo.

Nos períodos de Black Friday e Natal, além da remuneração de acordo com o valor de tabela por entrega de encomenda, os motoristas agregados receberão ainda outros incentivos financeiros, que variam de acordo com a região de atuação.

Como participar?

As pessoas que estiverem interessadas na parceria devem realizar um cadastro por meio de aplicativo e se tornar um motorista agregado . A Total Express desenvolveu o ICS Delivery, disponível na Play Store, para facilitar tanto o cadastro dos motoristas agregados como o dia a dia das entregas.

As exigências são que os motoristas agregados possuam veículo particular, utilitário, de passeio ou motocicleta, do ano 2000 em diante e possuir toda a documentação em dia, inclusive a CNH. Após o cadastro, a Total Express faz a avaliação dos documentos e os motoristas que atenderem às exigências já receberão as demandas, previamente roteirizadas, direto no aplicativo.

Paulo Guilarducci, Gerente de Digital e Melhoria Contínua da Total Express, explica que o ICS Delivery é uma plataforma pensada para facilitar o trabalho do entregador, já que todas as entregas que ele fará estão dentro do aplicativo. Com isso, o entregador consegue receber a encomenda e dar baixa nas entregas. “E caso aconteça imprevistos como a falta de pessoas no local para receber o produto ou endereço errado, o agregado consegue sinalizar tudo online e ontime”, conclui.