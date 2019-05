Empresa de José Victor Oliva muda Réveillon N1 do Ceará para Itacaré no litoral da Bahia

(Divulgação)

Zé Victor Oliva comanda a Holding Clube em São Paulo

O empresário paulista, José Victor Oliva, que comanda, dentre outros produtos de entretenimento, o Camarote N°1, no carnaval carioca, decidiu transferir o famoso Réveillon N1, que promovia no litoral do Ceará para a Bahia. A festa, que atrai gente do Brasil inteiro e dura vários dias, vai acontecer em Itacaré, na região sul do estado, e promete aquecer ainda mais o turismo na Costa do Cacau. A virada, considerada uma das mais requintadas e animadas do país, vai unir a natureza exuberante com música, esporte ao ar livre e festas badaladas. Na próxima segunda-feira (13) Oliva, Jú Ferraz e um time de executivos da Holding Clube desembarcam em Itacaré para visita técnica ao local do evento.

Nova cena

A companhia de teatro ATeliê voadOR, criada e dirigida por Djalma Thürler, vai estrear novo espetáculo no dia 30 de maio, no Teatro Vila Velha. Escorpião, cujo texto é de Felipe Greco, terá direção de Marcus Lobo e ficará em cartaz até o dia 9 de junho. A história gira em torno dos personagens Boris (Duda Woyda) e Edu (Gleison Richelle), e é, segundo Thürler, “uma espécie de ficção etnográfica outsider, cruel e perversa, marcada por masculinidades precárias”.

(Foto:Duda Woyda/Divulgação)

Felipe Greco e Djalma Thürler da Companhia Atelier Voador de teatro

Bistrô francês

O arquiteto Guido Ramos, que projetou o restaurante Larriquerri e o Larribar, é quem vai assinar a reforma do novo empreendimento da família Guerra, o antigo café da Aliança Francesa, na Ladeira da Barra. A casa de 100 m² que já foi batizada de Larribistrô, terá inspiração francesa e será totalmente climatizada. “Climatizaremos a área que já é coberta e cobriremos a parte que hoje é descoberta, sem inviabilizar a vista da Baía”, conta o arquiteto.



Bala na agulha

Com 13 anos de história no mercado, a ADX Invest firmou parceria com um dos maiores bancos de investimento da América do Sul, o BTG Pactual. Para celebrar o novo momento, os executivos reuniram um grupo de empresários baianos dos mais diversos segmentos para um café da manhã no Amado, na última quinta-feira, para apresentar a nova estrutura. O salão ficou lotado de investidores, ou futuros investidores, interessados em conhecer a empresa, que, segundo o diretor executivo Alexie Laytynher, conta com uma sofisticada sede na Avenida ACM. “Este foi o primeiro de uma série de encontros que faremos ao longo deste ano”, disse.

Noite etílica

Quem aporta em Salvador na próxima sexta-feira (17) é o premiado bartender Kennedy Nascimento. O paulistano vem a convite do Bar do Fasano para uma sessão de drinques a base de uísque. A 1ª edição do Guest Bartender é aberta ao público e celebra o Dia Mundial do Uísque. Único brasileiro campeão mundial de coquetelaria, Kennedy elaborou receitas de drinques cujo ingrediente principal é o destilado.

(Divulgação)

Kennedy tem passagem pelos bares de alta coquetelaria de São Paulo

Rodriguiano

No sábado, dia 18 de maio, às 17h, o elenco do espetáculo A Última Virgem: divina comédia de Nelson Rodrigues fará leitura dramática do texto O Beijo no Asfalto, também de autoria de Nelson. Com direção de Celso Jr., A Última Virgem estreou em agosto do ano passado e está em nova temporada no Vila até o final de maio.

Cena familiar

A família Pitanga (Antônio, Camila e Rocco) vai entrar em cena junta pela primeira vez num espetáculo. Camila Pitanga empresta sua voz para a peça Embarque Imediato, que tem a assinatura de Márcio Meirelles e dramaturgia de Aldri Anunciação. O público ouvirá a voz da atriz em off, numa locução de aeroporto, onde a trama se desenrola. No palco, o ator Antônio Pitanga divide a cena com o filho Rocco Pitanga. O espetáculo estreia no dia 23 de maio e segue em cartaz até 16 de junho, na Sala do Coro do TCA.

(Divulgação)

Camila, Antônio e Rocco Pitanga juntos pela primeira vez no teatro

Repaginada

Conceição Queiroz vai festejar os 30 anos da Casabella, no próximo dia 16, a partir das 18h, no showroom da marca de móveis, na Alameda das Espatódeas. Para celebrar a data, a empresária vai apresentar o novo conceito visual do espaço que passou por uma grande reformulação. No novo formato, a loja contará com peças de novos designers, um espaço para lançamentos e um coworking exclusivo para arquitetos e designers fazerem atendimento personalizado.



(Divulgação)

Marcus Lima e Luis Claudio Motta prestigiarão Conceição Queiroz

Do contra

Ainda repercute a nota publicada com exclusividade pela coluna no mês passado sobre a negociação do governo do estado com a rede hoteleira Vila Galé para transformar o Palácio Rio Branco em hotel. No próximo sábado (18), às 10h, o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-BA) – contrário à implantação da unidade hoteleira - vai promover um abraço simbólico no prédio. Para a presidente da entidade, Solange Araújo, o palácio é parte do núcleo fundacional da cidade de Salvador que abriga importante acervo histórico e artístico, como o Memorial dos Governadores e deverá ser preservado como equipamento artístico, histórico e cultural.