Empresa diz que não há pré-contrato entre Vitória e Escudero

A empresa responsável por ter intermediado a negociação entre Damián Escudero e Vitória veio a público nesta sexta-feira (22) para esclarecer que não há um pré-contrato entre o meia, de 31 anos, e o rubro-negro.

"Gostaríamos de esclarecer que não há pré-contrato assinado entre Escudero e Esporte Clube Vitória. Escudero recebeu amigavelmente um convite formal do presidente, Sr. Ricardo David, para utilizar toda a estrutura do clube num período de aprimoramento físico e técnico de 30 dias para adquirir condicionamento físico e tático", publicou a Salvador Soccer por meio de nota à imprensa.

A empresa, chefiada pelo agente Rafael Carvalho, confirmou que o argentino chega a Salvador neste final de semana para se apresentar ao Leão, mas não confirmou o dia e o horário. A expectativa é que ele desembarque no sábado (23).

"Escudero, por sua enorme identificação com o clube, prontamente aceitou o convite feito e vem com muita garra, vontade e disposição para trabalhar firme e forte. Mas hoje não há nenhum vínculo contratual do clube com o atleta, e isso pode acontecer ou não posteriormente", finalizou a nota publicada pela Salvador Soccer.

Se Escudero for aprovado pela comissão técnica, chefiada pelo treinador Marcelo Chamusca, o Vitória oferecerá ao meia um contrato com salário baixo e premiações por produtividade. Ele está sem jogar desde setembro de 2017, quando defendeu o Vasco. Em 2018, sem clube, ficou cuidando da forma física por conta própria.