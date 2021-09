Empresa vai pagar R$ 6,8 mil para quem topar assistir 13 filmes de terror

Já pensou ganhar dinheiro assistindo filmes? É justamente isso que uma empresa está disposta a fazer aos corajosos que toparem assistir 13 filmes de terror. Os cobaias do experimento receberão US$ 1.300 (aproximadamente R$ 6,8 mil).

O objetivo do estudo é saber se o tamanho do orçamento de um filme afeta sua eficácia.

A empresa em questão é a FinanceBuzz. Ela está procurando contratar alguém para ser um Analista de frequência cardíaca de filmes de terror. Enquanto os voluntários assistem os filmes, equipamentos irão monitorar a frequência cardíaca usando Fitbit.

“Em homenagem à próxima temporada assustadora, nós da FinanceBuzz estamos morrendo de vontade de saber se os filmes de terror de alto orçamento causam sustos mais fortes do que os de baixo orçamento”, disse o comunicado.

“Você nos ajudará a descobrir se o orçamento de um filme impacta ou não o quão assustador ele pode ser usando um Fitbit para monitorar sua frequência cardíaca enquanto você analisa a lista de 13 filmes.”

O participante escolhido deve assistir aos seguintes filmes entre 9 e 18 de outubro:

Jogos Mortais

Terror em Amityville

Um Lugar Silencioso – Partes I e II

O Mistério de Candyman

Sobrenatural

A Bruxa de Blair

A Entidade

Corra!

Uma Noite de Crime

Halloween (2018)

Atividade Paranormal

Annabelle

A FinanceBuzz fornecerá ao novo analista um rastreador Fitbit junto com o pagamento de US$ 1.300 e um cartão-presente de US$ 50 (cerca de R$ 260) para cobrir os custos de aluguel do festival do susto.