Empresária alemã é procurada por envolvimento em morte de gerente de pousada

A empresária alemã Corina Aracelly Retzlaff Schroder, dona de uma pousada em Canavieiras, no sul da Bahia, está sendo procurada pela Polícia Civil por suspeita de envolvimento no assassinato do gerente do estabelecimento, Bruno Lino de Andrade Loureiro, no último dia 6 de fevereiro.

(Foto: Reprodução/Acervo Pessoal)

A vítima foi morta com um tiro no céu na boca e seu corpo encontrado numa praia da cidade com as mãos amarradas. A empresária teve a prisão preventiva decretada pela Justiça Criminal local nesta sexta-feira (6), e o mesmo ocorreu com outros dois suspeitos de participação no crime que já estavam presos, mas de forma temporária.

Segundo a Polícia Civil, o mandado de prisão preventiva da alemã já foi encaminhado para a Interpol – polícia internacional. A motivação do crime não foi informada pela polícia.