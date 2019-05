Empresária baiana doa carro a vendedor de brigadeiros

A empresária baiana Paula Frank, que mantém uma loja de bolsas em seu nome, no Shopping Barra, em Salvador, presenteou um vendedor de brigadeiros, Seu Beijinho, nesta terça-feira (21), com um automóvel – um Uno.

Perguntada o porquê do ato, e a empresária respondeu: “Eu via Seu Beijinho carregando suas caixas de doces para vir entregar aqui na loja, e muitas vezes ele vinha suado, muitas vezes vinha ensopado de chuva."

"Ele compra o material e carrega as latas de leite condensado nas costas. Vendo isso, me lembrei de quantas malas eu já carreguei, de quantos almoços eu já vendi para pagar as minhas jantas e quantos anjos apareceram em minha vida”, completou Paula Frank.