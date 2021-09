Empresária baiana Paula Frank anuncia expansão e abre loja em São Paulo    

Paula Frank (Foto: @itamazzutti/Divulgação)

Vai ficar mais difícil encontrar com Paula Frank em Salvador, mas por um ótimo motivo. A empresária baiana se prepara para abrir em São Paulo, até o início de outubro, mais uma loja especializada em bolsas de marcas importadas. O novo espaço vai funcionar dentro da Casa Floráh, endereço de alto padrão localizado na R. Colômbia, no Jardim Paulista, que alia conceitos de sustentabilidade e bem-estar. A loja vai ocupar um gazebo todo em vidro. Os arquitetos Caio Bandeira e Tiago Martins assinam o projeto, que está sendo executado pelo engenheiro João Meireles.

“Será um desafio morar em dois lugares com uma filha pequena, três lojas, site, uma equipe de 30 funcionários, mas eu decidi assumir mais este desafio e, com certeza, será o primeiro de muitos em São Paulo”, comemora Paula, que vai levar para o novo espaço o conceito de troca de bolsas – change to change -, e o clube de assinaturas All Mine. “Sempre tive o sonho de ter uma loja lá. Depois de 18 anos no mercado baiano, onde testei todas as expertises do negócio e modulei alguns formatos inéditos no Brasil, entendi que era a hora de expandir minha marca”, revela. A empresária possui duas lojas em Salvador: uma no Shopping Barra e outra, mais recente, no Shopping da Bahia.

Arte e design

O designer Hugo França, famoso por reaproveitar resíduos de florestas para esculturas mobiliárias, acaba de desembarcar em Trancoso, no sul da Bahia, após giro de cinco dias por São Paulo, onde aproveitou para visitar a 34ª edição da Bienal. Dono de uma galeria de 50 mil metros quadrados no vilarejo baiano, Hugo está preparando uma grande exposição que deverá ser inaugurada até o final do ano.

Homenagem

Para celebrar o relançamento do projeto de Conservação e Acessibilidade à Coleção do ex-governador Francisco Góes Calmon (1874-1932), o Museu Eugênio Teixeira Leal realizou live, quinta-feira, em seu canal do YouTube. A transmissão foi apresentada por Angelo Calmon de Sá, neto de Góes Calmon, que destacou a trajetória do avô. Francisco, além de ex-governador da Bahia de 1924 a 1928, também foi jurista, banqueiro e professor. Em parceria com Anísio Teixeira, disseminou o ensino médio no interior do estado e foi um dos fundadores do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia.





Empatia

Um empresário da área têxtil comemorou 50 anos, terça-feira, em Trancoso, no sul da Bahia. Ao invés de presentes, pediu que os convidados fizessem doações para a reforma da Creche Criança Feliz. A ação arrecadou mais de R$200 mil.





Garimpando tendências

Sofisticação é a característica que mais combina com Paris. Por isso, a empresária Larissa Bicalho, da LB Home, embarcou para lá. Foi a trabalho, conferir as novidades e tendências de uma das maiores feiras de design e decoração do mundo, a Maison& Objet, que está rolando até a próxima segunda-feira na capital francesa. Larissa, que embarcou a convite da Maison Pierre Frey, tem circulado ao lado de amigas como Adriana Bozon, que já foi considerada, pela Forbes, como uma das mais influentes mulheres da indústria da moda no Brasil.

Inauguração

Especializada em mobiliário de design brasileiro, a Novo Projeto inaugura sua loca-conceito, no próximo dia 15, no H Mall, localizado na Waldemar Falcão, no Horto Florestal. Em virtude da pandemia, os proprietários – Marilu, Sérgio e Maria Pontes – optaram por não fazer festa, mas estarão no local, até o dia 18, recebendo clientes, profissionais, amigos e parceiros comerciais. O projeto da loja ficou a cargo da arquiteta Ana Paula Magalhães.





Aleixo Belov (Foto: Divulgação)

Lançamento

O velejador Aleixo Belov lança o livro ‘Minhas Viagens com outros comandantes’, no dia 23 de setembro, a partir das 18h, no Salão de Festas do Yacht Clube da Bahia, na Ladeira da Barra, em Salvador. O evento, realizado pela Fundação Aleixo Belov, contará também com exposição de fotos. Ucraniano radicado na Bahia, Aleixo deu a volta ao mundo por cinco vezes a bordo do Veleiro Três Marias e do Veleiro Fraternidade.

Lista quente

Cassia Avila e o marido, o joalheiro Jack Vartanian, passaram o feriado prolongado de 7 de setembro em Trancoso, no sul do estado. Hospedados em uma casa na praia de Itapororoca, receberam o Alô Alô Bahia para entrevista exclusiva. Na oportunidade, Cassia relevou quais são os seus restaurantes preferidos no vilarejo baiano. Confere!

Capim Santo (para ir jantar a dois)

Jacaré (comida maravilhosa e drinques incríveis)

Maritaca (para ir com as crianças)

Floresta (experiência incrível, comida maravilhosa).





Sidney Quintela (Foto: Alô Alô Bahia)

Dupla comemoração

O arquiteto Sidney Quintela está comemorando 22 anos do seu escritório, que tem bases na Bahia e em Portugal, onde reside com a mulher e as filhas. Em Salvador, a celebração será dia 23, no endereço da Ladeira da Barra, "com a bênção da Baía de Todos os Santos". Já na unidade portuguesa, que fica no Cais do Gás, em Lisboa, o festejo será em 7 de outubro, "com a magia do Rio Tejo", brinca. "Após este longo período distante, gostaria de estar junto com todos que fizeram parte desta caminhada que completamos, agora, de 22 anos", disse o profissional sobre o momento especial do Sidney Quintela Architecture + Urban Planning.

Vale conferir

