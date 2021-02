Empresária e chef Helena Fialho morre vítima da covid-19

Morreu, nesta quarta-feira (24), no Hospital Aliança, em Salvador, a empresária e chef Helena Fialho. Ela estava internada desde o final de janeiro, no Hospital Aliança, e não resistiu as complicações da Covid-19.

(Foto: Reprodução/Alô Alô)

Helena, que também estudava Direito, deixa o marido, Eduardo Fialho, três filhos (Alvinho, Érica e Larissa Fialho) e uma legião de amigos.

A missa será realizada às 16h, seguida de enterro às 17h, no Cemitério Jardim da Saudade. Alô Alô Bahia lamenta profundamente!