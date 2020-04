Empresário com covid-19 faz festa para 15 pessoas no RN: 'fui irresponsável'

Foto: Acervo Pessoal

Mesmo sabendo que estava com suspeita de coronavírus, o empresário Francisco Chagas Neto, 28, fez uma festa para cerca de 15 pessoas na cidade de Carnaubais, Rio Grande do Norte. Segundo o G1, o resultado do exame dele saiu um dia após a festa e deu positivo para coronavírus.

A festa ocorreu no dia 28 de março.

O empresário, que trabalha com materiais de limpeza, contou ao G1 que começou a apresentar sintomas de gripe comum como tosse, coriza e febre leve no dia 15 de março. Quatro dias depois, com a piora do quadro, ele decidiu se isolar em casa. Ele procurou atendimento médico e foi submetido ao teste para identificar contaminação pelo coronavírus.

Ainda no período de isolamento e aguardando o resultado do exame, o empresário resolveu organizar a festa com os amigos, contrariando todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde para evitar o contágio pela Covid-19.

Ao G1, o empresário confessou estar arrependido. "Errei. Errei feio, fui irresponsável e assumo o meu erro. O que eu posso fazer é pedir perdão aos meus amigos e à sociedade. Quem me conhece sabe que sou uma boa pessoa, de boa índole e nunca quis fazer mal a ninguém. Agora, o que eu posso fazer é orar e pedir para que nada de pior aconteça", explica. Após receber o diagnóstico da doença, Chagas fez uma transmissão ao vivo pela internet para pedir desculpas.

Chagas afirma ainda que não apresenta mais sintomas da doença há uma semana. "Como sou um empresário que viaja o estado inteiro, acho que me infectei em uma dessas viagens de trabalho a Natal. Quando eu fiz o exame já estava bem, sem nenhum sintoma, por isso que me reuni com os meus amigos", conta. Os amigos do empresário são moradores da própria Carnaubais e de Alto do Rodrigues, cidade vizinha. Juntos, os dois municípios tem 18 casos suspeitos para a Covid-19.

A Secretaria Municipal de Carnaubais informou que havia recomendado isolamento ao paciente e aos familiares e que pessoas que participaram da festa já foram identificadas. Ainda de acordo com a secretaria, essas pessoas assinaram um termo se comprometendo a cumprir o isolamento por 14 dias.

"Todos estão me julgando agora, mas ninguém enxerga o que fiz semanas atrás. Juntamente com o pessoal da minha empresa distribuí materiais de limpeza na cidade para ajudar a população. Também faço eventos beneficentes para arrecadar alimentos para os mais carentes. Não quero esconder meu erro, mas quero que as pessoas vejam que não sou o que estão falando porque não tenho maldade no coração. Eu fui irresponsável, mas sou uma pessoa muito responsável. Foi um ato isolado. Se tiver que responder judicialmente não irei fugir. Sei que errei, mas sou trabalhador e não vou me esconder em nenhum momento", afirmou Francisco Chagas Neto.