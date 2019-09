Empresário é morto a tiros na porta de casa no Oeste da Bahia

Foto: Reprodução

Empresário da área de informática Eudes Cunha, 32 anos, morreu na noite dessa segunda-feira (23), momentos após ser atingido com um tiro de espingarda calibre 12 no abdômen, em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia. O autor do crime, segundo a Polícia Civil, é um homem com quem a vítima havia discutido momentos antes do crime, na porta da sua casa, no bairro Mimoso I. O empresário foi candidato a vereador em 2016.

Cunha foi abordado pelo seu suspeito logo que chegou em casa, por volta das 20h. Segundo a polícia, o homem foi tirar satisfação por conta de uma suposta ameaça que o empresário havia feito a um familiar do autor do disparo.

“Na conversa, o empresário disse que se tratava de um mal entendido, que ele não tinha ameaçado ninguém, mas pelo visto não chegaram a um consenso. Foi quando o autor do crime voltou ao carro e pegou a arma e atirou”, disse o delegado Leonardo Mendes, responsável pelas investigações.

O empresário chegou a ser socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi estabilizado e transferido para o Hospital do Oeste, em Barreiras, mas no meio do caminho teve paradas cardiorrespiratórias e morreu.

Uma pessoa que ouviu o diálogo entre ele e o autor do crime já foi ouvida pela polícia, mas dará novo depoimento nos próximos dias, quando estiver com o estado emocional em melhores condições, informou o delegado Leonardo Mendes. Eudes Cunha era solteiro e a polícia não sabe se ele tinha filhos.