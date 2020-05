Empresário planeja reabrir o Fera Palace Hotel em dezembro

Antonio Mazzafera (divulgação)

Fechado desde março, por causa da pandemia do novo coronavírus, o Fera Palace Hotel, na Rua Chile, voltará a funcionar em dezembro. Esse, ao menos, é o desejo de Antonio Mazzafera, que comanda o estabelecimento. “Avaliando a extensa crise, infelizmente não acreditamos que a atividade do turismo volte tão cedo. O turismo foi o primeiro a ser afetado e será o último a se recuperar”, nos disse Mazzafera.

“Para que o turismo retome em Salvador, é necessária a normalização da malha aérea e não sabemos ao certo quando ocorrerá. Além disso, mesmo após o pico da pandemia passar, muitas pessoas terão receio de viajar de avião”, complementou o empresário.

De acordo com Antonio, a situação é ainda mais grave no setor de luxo. “Nossos hóspedes são estrangeiros e do Sudeste do Brasil. Teremos de atrair mais brasileiros e vender Salvador como uma opção de turismo sofisticado, pois o turismo internacional levará anos para se recuperar. Estamos esperançosos em ter visitantes no verão, permitindo-nos a reabertura do Fera Palace em 1º de dezembro”, finalizou.

Solidariedade

Com o setor turístico de Trancoso severamente impactado pela covid-19, empresários e indivíduos da comunidade local se uniram para criar a campanha Alimente Trancoso, que tem o objetivo de ajudar a suprir as necessidades de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade.

Após ter superado a meta inicial em tempo recorde, o objetivo do movimento é continuar distribuindo pelo menos 1500 cestas básicas por mês durante a crise, além de começar a fornecer também desinfetantes, máscaras e material educativo sobre práticas de higiene e distanciamento social.

Buba Weckerle (foto Alô Alô Bahia)

Lírios

O empresário Buba Weckerle faleceu, ontem pela manhã, em sua casa, no Rio Vermelho. O velório, seguindo as medidas para evitar aglomerações e minimizar o risco de disseminação do novo coronavírus, aconteceu à tarde, no Cemitério dos Alemães. Ao lado da esposa Regina, Buba formou durante anos um dos casais mais elegantes, animados e queridos da capital baiana.

Menu especial

O chef Fabrício Lemos e a chef-pâtissière Lisiane Arouca, do Grupo Origem, criaram um menu especial do “OriGem em Casa”’ para a semana dedicada às mães. Disponível para almoço de quinta a domingo (7 a 10 de maio), o cardápio inclui cinco opções de entrada e sete de principais individuais, além de três pratos para compartilhar, entre eles o bobó de camarão com arroz de coco, o bacalhau gratinado com arroz de amêndoas, a lasanha de camarão e o bife à parmegiana com spaghetti ao sugo.

Os pedidos devem ser feitos por telefone, das 9h às 14h do dia anterior à entrega, e o pagamento, efetuado por transferência bancária. Os clientes podem optar por receber o almoço em casa ou retirá-lo no Ori, no Horto Florestal.

Bell Marques (foto: Rafa Marques)

Bell Marques anuncia live em clima de São João

A próxima live de Bell Marques promete ter clima de arraiá! O cantor, que é anfitrião anualmente do Forró do Lago, em Santo Antônio de Jesus, não vai deixar o cancelamento dos festejos juninos, medida das autoridades para controlar a disseminação do coronavírus na Bahia, desanimar seus fãs. Ainda sem nome, mas com data confirmada internamente para o dia 6 de junho, a próxima transmissão ao vivo do artista trará, além de seus clássicos, um repertório de sucessos do gênero que consagrou artistas como Luiz Gonzaga, tido por Bell como um "mestre".

Para quem não sabe, apesar de ser uma das figuras mais tradicionais do Carnaval, sendo até chamado por muitos de “Rei do Axé”, Bell Marques, desde o começo da carreira, sempre namorou o Forró. O cantor, inclusive, já gravou quatro álbuns inteiros com músicas do ritmo, um deles ainda no começo da carreira no Chiclete com Banana.

Parabéns pra você

Anteontem, o empresário Luiz Mendonça Filho emplacou idade nova. Por causa da pandemia do novo coronavírus, ele comemorou sem festa, em seu apartamento, no Corredor da Vitória, onde está cumprindo a quarentena. Desde o início da pandemia, Luiz está trabalhando em sistema de home-office.

Gustavo Cabral (foto: divulgação)

Perfil

O imunologista Gustavo Cabral cresceu vendendo frutas na feira de Tucano, interior do sertão baiano. Natural de Creguenhem, povoado na zona rural da cidade, ele só concluiu o ensino fundamental aos 21 anos. Hoje, aos 38, é responsável por chefiar a pesquisa para desenvolver uma vacina contra o novo coronavírus no Instituto do Coração (Incor) da Faculdade de Medicina da USP.

“Se o coronavírus causou tanto estrago em países de primeiro mundo, com melhores estruturas sociais e econômicas, o que vai fazer quando adentrar fortemente as comunidades mais vulneráveis do Brasil, os interiores, as favelas? Quando vejo pessoas na rua, penso nesses mais vulneráveis e me pergunto se elas não têm empatia”, diz o cientista, que deu uma entrevista ao CORREIO, no dia 19 de abril.

Sobre a criação da vacina, Gustavo destaca: “A formulação da vacina está bem adiantada. Os trabalhos in vitro também estão adiantados e já estamos partindo para os testes pré-clínicos em modelos animais nas próximas semanas. Com a corrida para ver quem cria a vacina primeiro, alguns países querem pular da experimentação in vitro direto para seres humanos, mas isso é uma loucura. Mesmo com todo o arcabouço teórico, o corpo humano é muito complexo, sempre vai nos mostrar alguma surpresa. É imprescindível testar antes em animais”.

Nova medida

Como mais uma medida para minimizar os riscos de propagação do novo coronavírus, o prefeito ACM Neto entrega hoje, às 10h, no Abrigo Dom Pedro II, em Piatã, uma cabine de desinfecção, desenvolvida pela Zum Brasil, para a proteção dos idosos. O objetivo é garantir a saúde dos membros do abrigo e diminuir os riscos de contaminação pela Covid-19.