Empresário que vai comandar hotel no Palácio Rio Branco vem a Salvador  

Alexandre Allard (Foto:Divulgação)

Alexandre Allard, dono do hotel mais sofisticado do país, o recém-inaugurado Rosewood, em São Paulo, vem a Salvador nos próximos dias. Depois de uma temporada em Londres, o empreendedor francês, que adquiriu a concessão do Palácio Rio Branco, no Centro Histórico da cidade, desembarca em solo baiano na quinta-feira (17), para cumprir uma agenda de compromissos profissionais. O executivo também prestigiará o aniversário da empresária Malu Baretto, esposa do artista plástico Vik Muniz.

À frente da BM Varejo Empreendimentos Spe S.A, proprietária da rede hoteleira francesa BMF, Allard adquiriu a concessão do Palácio em 1º de fevereiro. O prédio histórico, cujo original é datado de 1549, mesmo ano de fundação de Salvador, será transformado em um hotel seis estrelas. Ainda não se sabe se terá a bandeira Rosewood. Se confirmado, será o segundo endereço da sofisticada rede de Hong Kong na América do Sul.

Alexandre Allard se tornou milionário quando tinha 31 anos, em 1999, ao abrir capital de sua empresa de marketing digital, a Consodata, na Bolsa de Paris, e depois vendê-la no ano seguinte para a Telecom Itália por 500 milhões de euros. Desde então, passou a se dedicar à renovação de prédios históricos. Reabilitou o luxuoso hotel Royal Monceau e a Maison Balmain, na França, além de recuperar edifícios tombados na Espanha, Itália, Reino Unido e Marrocos.

Depois de pronto, o hotel localizado no Palácio do Rio Branco terá cerca de 75 quartos, sendo 39 dentro do Palácio e 36 na área anexa. A estimativa é que entre 200 e 300 funcionários trabalhem no local, que terá piscina, sauna, salão de beleza, salão de leitura, estacionamento, entre outros espaços. As obras começam ainda este ano. A previsão de duração da reforma é de 18 meses. Se seguir o cronograma, o novo empreendimento deve ficar pronto no primeiro semestre de 2024.





Malu Barretto (Foto: Divulgação)

Festa baiana

A empresária Malu Barretto, sócia da Arara Inc., escritório criativo que produz eventos de arte e moda, escolheu a capital baiana para celebrar aniversário na próxima quinta-feira. A comemoração, entre amigos, será na Praia de Stella Maris. Casada com Vik Muniz, Malu tem passagem pela Louis Vuitton, onde trabalhou na área de marketing e varejo, e também foi diretora de marketing da marca Valentino por 8 anos, atuando em Nova Iorque, Milão e Roma.

Jovem de destaque

O empresário João Fiamenghi, sócio do Grupo Ergo, acaba de retornar de Israel, numa viagem de imersão e negócios. O baiano de 32 anos se juntou a outros empresários, como Flávio Augusto (fundador da WiseUp), Thiago Nigro (conhecido como Primo Rico) e Tiago Brunet (Escritor e Coaching, especialista em pessoas). A viagem em grupo, promovida pelo Instituto Destiny, propôs diversas experiências e temas, como Gestão e Liderança na época de Jesus. Segundo Fiamenghi, que acompanha de perto a expansão da sua empresa para outros estados e o processo de internacionalização dos seus negócios, estudar a vida de Cristo e os lugares por onde Ele passou foi uma verdadeira aula. “Negócios são feitos por pessoas e para pessoas. E Jesus foi o maior especialista em pessoas da história”, nos disse o empresário.

Inauguração

Os médicos Thomaz Menezes e Franklin Costa Mônaco Filho inauguraram, quarta-feira, a Mônaco Menezes Cirurgia Plástica. A abertura da clínica, no Edifício Vitraux, localizado na Avenida Garibaldi, contou com benção do padre Luís Simões, da Paróquia da Vitória. “A ideia é fornecer um ambiente extremamente acolhedor, que torne a experiência do nosso paciente ainda melhor”, nos disse Thomaz. O projeto foi assinado pelo arquiteto Rafael Souza.

Tereza Paim (Foto: Nelson Neto/divulgação)

Tereza Paim abrirá boteco no Rio Vermelho

Tereza Paim, que já comanda o Casa de Tereza, no Rio Vermelho, vai inaugurar, em abril, um novo projeto com assinatura da cervejaria Bohemia. Além do restaurante, um dos mais reconhecidos quando se fala em comida baiana na cidade, a chef assumirá o Boteco da Tetê, no mesmo bairro, de frente pro mar, próximo à Casa de Iemanjá. O cardápio, segundo informou a chef ao Alô Alô Bahia, será bem de boteco, trazendo comidinhas da Bahia e do mundo, como bolinho de feijoada, pastel de siri, aquário com ostras e lambretas frescas. O projeto ficará a cargo da arquiteta Paula Almendra. "A cervejaria mais antiga do Brasil, que é a Bohemia, chegando na primeira capital do país, no dia do Descobrimento do Brasil", brinca Tereza, sobre a previsão de abertura no dia 22 de abril.

Comemoração intimista

Responsável por assinar a decoração de alguns dos mais memoráveis eventos de Salvador, Milton Martinelli tem alma festiva e sempre celebrou seu aniversário em grande estilo. Este ano, ainda por causa da pandemia, decidiu fazer uma comemoração mais reservada (e não menos animada) em seu apartamento. O almoço, quinta-feira, foi prestigiado por Margarida Luz, Tania Motta, Nino Nogueira, Marcelo Kruschewsky, Yvanna Tude e Sonia Steele, entre outros.

Chá da tarde

A empresária Conceição Valente reuniu convidadas para chá da tarde, terça-feira (08), em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O encontro foi em sua loja, a Essence In Home, no Caminho das Árvores. Arquitetas e designers de interiores estiveram presentes.