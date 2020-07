Empresários baianos revelam quanto custa manter um restaurante fechado

Edinho Engel (fotos: divulgação)

Os restaurantes de Salvador estão sem funcionar desde março para evitar a proliferação do vírus que causa a Covid-19. Para minimizar os impactos econômicos, alguns estabelecimentos passaram a oferecer delivery ou take away (para levar). Contudo, a iniciativa não é suficiente para garantir a continuidade do setor.

O empresário Edinho Engel, do restaurante Amado, considerado um dos melhores e mais sofisticados da cidade, vem desembolsando R$ 200 mil por mês para manter a estrutura. “Ninguém aguenta mais de 100 dias fechado tendo que pagar mão de obra, aluguel e energia. Precisamos voltar a funcionar, senão todo o segmento fecha”, afirma.

Karine Queiroz (divulgação)

A empresária Karine Queiroz, sócia do Soho, na Bahia Marina, calcula que vem investindo R$ 150 mil por mês para manter o négocio. “Quando voltarmos a funcionar, vamos abrir pequeno e com capacidade reduzida”, revela.

Tereza Paim, do Casa de Tereza, no Rio Vermelho, já utilizou todo o capital de giro. “Ainda peguei empréstimo de R$ 430 mil para garantir, pelo menos, três meses de baixo fluxo”, explica. Cerca de R$ 230 mil é o custo mensal de Fabricio Lemos, do Ori e Origem. “R$ 130 mil de folha de pagamento e mais R$ 100 mil de custo fixo”, explica.

Já Mucio Dias, que preside o Grupo D&M, dono de 21 restaurantes, acredita que esteja investindo de R$ 400 a 600 mil por mês. “De R$ 20 a R$ 30 mil por restaurante. Não está sendo fácil”, desabafa.

Mucio Dias (divulgação)

A previsão da Prefeitura de Salvador é que lanchonetes, bares e restaurantes voltem a funcionar na Fase 2, quando a cidade estiver com taxa de ocupação dos leitos hospitalares exclusivos de Covid-19 abaixo de 70%.

Novo espaço

O Big Drive In Salvador será instalado no Centro de Convenções, na Orla da Boca do Rio, onde o público poderá assistir filmes, shows, peças teatrais e palestras. O espaço terá capacidade para até 400 carros e irá funcionar respeitando todas as normas de distanciamento social e recomendações sanitárias municipais e estaduais. A realização é da Zum Brasil junto com a Pira Entretenimento e Carambola Produções; e conta com a parceria da GL Events. A previsão é que seja inaugurado assim que a capital baiana estiver com menos de 75% de ocupação nos leitos hospitalares destinados para o tratamento do novo coronavírus.

Reabertura

O Transamerica Resort Comandatuba acaba de anunciar que voltará a funcionar a partir do dia 25 de julho. Localizado em uma ilha no Sul da Bahia, o famoso resort adotará um rigoroso protocolo de operação. “Nossas cautelas com higiene sempre foram rigorosas e agora serão redobradas”, garante o diretor do estabelecimento, Charles Giudici.

Casas Conceito Virtual Experience (divulgação)

Lançamento

A empresária Andrea Velame irá promover, de forma virtual, a Casas Conceito 2020. A mostra, que contará com masterplan do Estúdio Marcus Barbosa, está prevista para estrear em 16 de novembro. O lançamento, para arquitetas e lojistas, será na próxima segunda-feira. A Casas Conceito Virtual Experience terá 15 mil m2, na Baía de Todos os Santos. “Mesmo sendo uma mostra virtual, não fazia sentido tirar a Casas Conceito do seu DNA de Bahia, então idealizamos esse bairro, digamos assim, aqui, no meio do mar”, explica Velame.

Para conferir!

A Follow Creators Hub irá promover uma série de lives, batizada de Follow Labs no Instagram @follow.creators. O primeiro entrevistado será Filipe Ratz, CEO da Califórnia Media House. O bate-papo será terça-feira, às 19h.