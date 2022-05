Empresas apresentaram resultados de ESG ao público durante evento voltado ao tema

Quem circulou pelo I Fórum ESG Salvador, realizado pelo Jornal Correio e pelo portal Alô Alô Bahia nos dias 11 e 12 desse mês, no Porto Salvador (Comércio), pôde conhecer, por meio dos estandes do evento, resultados de ações de ESG que muitas empresas e instituições realizam em suas operações. O público também recebeu brindes especiais.

FUNDAÇÃO NORBERTO ODEBRECHT

A Fundação Norberto Odebrecht levou para o I Fórum ESG Salvador um pouco da atmosfera do que é realizado no Baixo Sul da Bahia, por meio de ações e projetos de valorização da agricultura familiar. Quem passou pelo estande pôde saborear o chocolate artesanal da marca Sonhos da Terra, produzido por jovens de projetos educacionais. “Eles recebem todo o investimento para os aprendizados e podem criar condições para ter desenvolvimento econômico após suas formaturas”, destacou Fábio Wanderley, superintendente da fundação.

BATTRE E TERMOVERDE

No mesmo espaço físico, as empresas Battre e Termoverde mostraram ao público o caminho percorrido pelos resíduos sólidos até sua transformação em energia renovável. Este é um processo que acontece diariamente no Aterro Metropolitano Centro e que muitos baianos ainda não conhecem. “A Battre faz a gestão do aterro e a Termoverde está no final do ciclo transformando os resíduos em energia, que é injetada no sistema energético de Salvador. O volume produzido hoje pode atender a uma cidade de 200 mil habitantes”, explicou Danilo Brito, gerente operacional da Termoverde.

TERRA FORTE

Uma das grandes atrações durante o evento foi o Corolla Cross, o carro híbrido flex da Toyota. As pessoas conheceram de perto o veículo, inclusive seu interior, e também receberam informações sobre seu desempenho econômico e rendimento. Os consultores Iago Moreira e Rafaela Maciel explicaram que o automóvel usa o sistema de freio para recarregar seu sistema de alimentação de energia, gerando menos emissão de gás e economizando em combustível. “Enquanto um carro convencional faz, em média, 10 quilômetros com um litro de combustível, este chega a fazer entre 16 e 20 quilômetros. E a outra vantagem são os oito anos de garantia”, detalhou Iago.

LARCO

Distribuidora de combustível que mais cresce no Nordeste, a Larco também montou um espaço especial para se comunicar com o público do I Fórum ESG Salvador. De forma criativa, a empresa levou ao evento informação em forma de uma árvore com perguntas que podiam ser “colhidas” pelas pessoas. Ao responderem sobre os temas, elas ganhavam um dos brindes especiais: boné, squeeze e latinhas com mudas de manjericão, salsa e coentro para plantar em casa.

HIPERIDEAL

Outro grande parceiro do I Fórum ESG foi a rede de supermercados HiperIdeal, que também marcou presença nos corredores do evento, com a distribuição de brindes aos participantes.

