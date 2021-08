Empresas multadas por poluição sonora recorrem de penalidades em Lauro de Freitas

Três empresas multadas por poluição sonora no ano passado estão recorrendo para terem a penalidade suspensa em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Uma delas, em Vilas do Atlântico, voltou a ter equipamentos de som apreendidos neste final de semana por fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semarh) da cidade. Na sexta-feira (3), acontecerá uma reunião para deliberar sobre o pedido, feito ao Conselho Municipal de Política Ambiental Integrada (Compai).

Apesar da data confirmada, a convocação ainda não foi publicada no Diário Oficial do Município, alerta o movimento Chega de Poluição Sonora, que monitora situações do tipo na cidade.

No final de semana, houve fiscalização Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos (Semarh), em operação conjunta com a 52ª Companhia Independente de Polícia Militar da Bahia (CIPM) para combater a poluição sonara. Foi nessa ocorrência que uma das empresas já multada voltou a ser autuada.

O Compai, órgão que é ligado à Semarh, passou por mudanças recentes de composição. A ata de eleição e posse com nome das entidades e seus representantes também ainda não foi publicada no Diário Oficial.

O movimento Chega de Poluição Sonora, compostos por cidadãos e entidades da sociedade civil tem incentivado que as denúncias sejam feitas através dos canais oficiais da prefeitura e que os denunciantes solicitem os números de protocolos para acompanhamento do andamento dos processos.