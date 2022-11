Empresas usam Novembro Azul para alertar colaboradores sobre a importância dos cuidados com a saúde

O câncer de próstata, segundo tipo que mais mata homens no Brasil anualmente, encontra no preconceito da população masculina um dos principais aliados para se destacar no ranking de mortalidade. De acordo com dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, entre 2019 e 2021 foram mais de 47 mil óbitos em razão desse tipo de tumor. Em 2021, 16.055 homens morreram devido à doença, o que corresponde a cerca de 44 mortes por dia.

Com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a prevenção e os cuidados que devem ser adotados para evitar um diagnóstico tardio da doença, empresas como a Jotagê Engenharia, que possui a maior parte do seu quadro funcional formado por homens, realizam anualmente dinâmicas que possam alertar as pessoas sobre os perigos da doença e principalmente quebrar o preconceito com o exame de toque retal, ferramenta mais efetiva no diagnóstico do câncer de próstata.

“Todos os anos levamos a campanha para todas as unidades e buscamos fazer essa dinâmica da forma mais descontraída possível, trazendo as informações em uma linguagem acessível, na tentativa de quebrar esse preconceito que sabemos que ainda impera”, explica a engenheira de segurança do trabalho da Jotagê, Daniela Lima.

De acordo com a gestora, muitos colaboradores têm apresentado ao longo do tempo uma grande receptividade aos encontros de conscientização sobre a saúde masculina, cumprindo a missão não só de alertar quem trabalha na empresa, como ajudá-los a levar informação para familiares e amigos.

Desafio

De acordo com o médico urologista do Sistema Integrado de Saúde Santa Helena, Aide Lisboa, entre as principais causas de mortalidade entre os homens brasileiros, o câncer de próstata tem se tornado um desafio cada vez maior, em decorrência do processo natural de envelhecimento da população somado à desinformação e preconceito.

“Infelizmente ainda existe um grande tabu em torno do exame de toque retal, que é o mais efetivo no diagnóstico da doença. Em função disso é fundamental importância que a sociedade civil esteja unida em torno do propósito de quebrar esse paradigma e estimular os cuidados entre os homens, levar isso para dentro das empresas é uma porta de acesso à informação para muita gente”, ressalta.

Perigo

O câncer de próstata, bem como outros tipos da doença, tem forte contribuição do fator genético, fato que deve ser observado pelas pessoas com histórico familiar. Além disso, práticas rotineiras de vida como alimentação baseada em itens ultraprocessados, tabagismo, alcoolismo e sedentarismo podem contribuir no quadro de pessoas com predisposição genética. O urologista ainda destaca que o quadro é mais comumente visto entre negros do que entre homens de outras raças.

Por ser uma doença “silenciosa” em suas fases iniciais, o acompanhamento constante deve ser feito, sobretudo a partir dos 40 anos, idade a partir da qual a incidência da doença passa a aumenta. “Hoje a ciência já avançou bastante em termos de tratamento, mas para que o paciente possa ampliar a expectativa de vida é importante que o diagnóstico seja dado ainda nas fases iniciais da doença, por isso a importância do acompanhamento, já que o câncer de próstata não possui sintomas no início”, afirma o médico.

“Na maior parte das vezes, o paciente busca atendimento quando os sinais começam a aparecer, só que aí é comum que o quadro já esteja avançado, forçando a pessoa a ser submetida a outros tratamentos complementares à cirurgia como quimioterapia e radioterapia, que acabam tendo consequências na qualidade de vida do paciente”, diz.

Muito além do câncer de próstata, o especialista chama a atenção para a importância do homem manter cuidados com a saúde integral. “O novembro azul é uma campanha que preza pelo cuidado com a saúde integral do homem, que culturalmente não procura fazer o acompanhamento médico regular, por isso acredito que esse momento deva ser aproveitado para refletir e conscientizar a população masculina a estar sempre cuidando da saúde como um todo”, completa.



