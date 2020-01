Empréstimo de Moisés rendeu R$ 2,25 milhões ao Bahia

Conforme revelado nos últimos dias, o lateral esquerdo Moisés foi anunciado como novo jogador do Internacional nesta quarta-feira (15). Ele assinou contrato de empréstimo até dezembro de 2021, mesmo período do vínculo com o Bahia.

Moisés foi envolvido em uma troca com o colorado Zeca, da mesma posição. Na negociação, o tricolor vendeu 15% dos direitos econômicos do lateral por R$ 2,25 milhões - o valor foi publicado pelo clube em nota oficial. No mesmo comunicado, consta que "caso deseje, o Esquadrão poderá prorrogar seu contrato com Moisés por mais um ano caso o Inter - ou outra agremiação - não exerça a compra do atleta durante o período".

Em janeiro do ano passado, o Bahia pagou R$ 1,75 milhão ao Corinthians pela aquisição de 30% dos direitos econômicos. Agora, além de ter lucrado R$ 500 mil com a operação, ainda manteve 15% dos direitos.

Zeca tem 25 anos, um a mais que Moisés. O novo reforço do Esquadrão já treina na Cidade Tricolor e também foi anunciado nesta quarta-feira. No currículo, destaca-se o ouro olímpico nos Jogos do Rio-2016 com a seleção brasileira. Revelado pelo Santos, onde foi bicampeão paulista (2015 e 2016), ele chega por empréstimo até dezembro deste ano. Tem contrato com o Inter até 2022.

Zeca terá a concorrência do até então rival Juninho Capixaba, contratado pelo Bahia do Grêmio. Revelado pelo tricolor baiano, Juninho saiu em janeiro de 2018 – vendido ao Corinthians em negociação que rendeu R$ 6 milhões mais o goleiro Douglas - e retorna dois anos depois, por empréstimo.

Moisés publicou um texto de despedida através de sua conta no Instagram. Na mensagem, ele diz que “minha torcida pelo Bahia será eterna”, agradece ao torcedor e lembra do acesso à Série A em 2016 e do título baiano em 2019, em suas duas passagens pelo clube. Leia na íntegra abaixo: