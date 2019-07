'Encaro como recomeço', projeta Juninho, novo zagueiro do Bahia

Recomeçar a carreira: é o que Juninho quer fazer no Bahia. Destaque do Coritiba em 2016, o zagueiro passou por Palmeiras e Atlético-MG sem o mesmo sucesso e pretende voltar a chamar a atenção no futebol brasileiro.

"Encaro como recomeço sim. Ano passado fiz sete partidas. Comecei jogando no Coritiba, fazia quase 60 partidas no ano. Levo isso como um recomeço sim", afirmou o novo defensor tricolor nesta segunda-feira (8), durante sua apresentação oficial no Fazendão.

Sem espaço no alviverde, que o emprestou ao Bahia até dezembro, Juninho quer recuperar o tempo perdido. Nesta temporada, ele ainda não entrou em campo. Nos seis primeiros meses do ano, o zagueiro foi relacionado para seis partidas, sem ser aproveitado no decorrer delas.

"Questão de rendimento dentro do campo. Como se tratava de um elenco qualificado, você não pode dar bobeira que sempre vai ter alguém de olho querendo buscar sua vaga. Aqui não pode ser diferente. Não pode bobear, fazer corpo mole. A gente sabe o elenco que tem aqui hoje", afirmou o zagueiro de 24 anos.

Regularizado na sexta-feira (5), Juninho se coloca à disposição do técnico Roger Machado. Ele e o meia Guerra, também apresentado oficialmente, viajaram com a delegação para Porto Alegre, onde o Bahia encara o Grêmio quarta-feira (10), às 19h15, na Arena do Grêmio, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

"Me considero pronto. Desde o começo do ano treinando forte. A gente está apto para ir para o jogo. O que o professor precisar, a gente vai estar ali para fazer", avisou Juninho.