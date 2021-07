Encontro entre Eduardo Leite e ACM Neto foi no Corredor da Vitória

Eduardo Leite está convencido de que seu estilo conciliador e seu êxito como gestor, aliados à sua juventude, o credenciam para ser o nome do PSDB para concorrer à Presidência da República em 2022. Por isso, o governador do Rio Grande do Sul iniciou uma série de viagens por todo o país. Nessa sexta-feira, desembarcou em Salvador para uma série de compromissos. À noite, esteve com o presidente Nacional do Democratas, ACM Neto, em uma reunião no Corredor da Vitória.

Através das redes sociais, ACM Neto comentou: “É um prazer receber, aqui em Salvador, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, um dos grandes nomes da nova geração de políticos do Brasil. Fico muito esperançoso no futuro por ver que a nossa geração tem bons exemplos de integridade, liderança e gestão pública. Com diálogo, podemos construir um caminho para o nosso país”.

O encontro foi realizado no apartamento do empresário e prefeito de Mata de São João, João Gualberto, e também contou com a presença do prefeito de Salvador, Bruno Reis, além do deputado federal Adolfo Viana (PSDB-BA).

Eduardo Leite vai passar o fim de semana na cidade. Neste sábado (18), Eduardo Leite participará de reunião virtual com filiados do PSDB.

(ACM Neto e Eduardo Leite) (ACM Neto, Eduardo Leite e João Gualberto.) (Adolfo Viana, ACM Neto, Eduardo Leite, João Gualberto e Bruno Reis)

(ACM Neto e Eduardo Leite) (ACM Neto, Eduardo Leite e João Gualberto.) (Adolfo Viana, ACM Neto, Eduardo Leite, João Gualberto e Bruno Reis)

Novo restaurante é inaugurado na Bahia Marina

Um novo restaurante acaba de ser aberto na Bahia Marina, em Salvador. Trata-se do Macelleria Quitéria, que está funcionando em regime de soft opening. Inspirado nos açougues italianos, o espaço é especializado em cortes nobres e carnes especiais. A casa – com nome em homenagem a heroína baiana Maria Quitéria – conta com projeto do arquiteto Mário Figueiredo.

“Foi feito um ambiente com visual leve, que mudasse a ideia de ‘churrascaria’. A Macelleria, por ser um restaurante de carnes, precisava ter uma identidade que refletisse também o nome, feminino e com personalidade própria”, nos disse Figueiredo. Por trás da operação estão três empresários: Mauro Cesar, Fabio Carvalho e João Fiamenghi.

Macelleria Quitéria (Foto: Divulgação)

Presença confirmada

O arquiteto David Bastos vai participar da 25ª CASACOR Espírito Santo, que será realizada entre 15 de setembro e 7 de novembro, na antiga residência Helmut Meyerfreund, um local especial e cheio de significado para a mostra, já que lá foi realizada sua primeira edição, em 1996. No mês passado, o baiano também confirmou sua presença na CASACOR São Paulo, que acontecerá, a partir de setembro, na capital paulista.

Conquista especial

Filho de Cristiana Mendonça Mathias e Luciano Mathias, o jovem Leonardo de Mendonça Mathias acaba de se formar em Medicina. A realização do sonho, idealizado desde a infância, foi celebrado por sua mãe. "Determinação e força de vontade, horas de dedicação aos estudos e a certeza de trilhar o caminho do bem farão dele um profissional qualificado e competente, o que nos dá muito orgulho e enche nossos corações de alegria", comemorou Cristiana. Luciano é neto do saudoso empresário Félix Mendonça.

Leonardo de Mendonça Mathias (Foto: Divulgação)

Reabertura

O restaurante Mignon, na Graça, voltou a funcionar, nessa sexta-feira, depois de um ano e três meses fechado por causa da pandemia – operando apenas no sistema delivery. Com cardápio repaginado por Ana Lúcia e Bruna Martins, a casa também conta com nova decoração assinada pelo arquiteto Marlon Gama. Os clientes que passaram por lá foram recepcionados com drinques preparados pela Concept Bar, de Paulo Pereira.

Evaldo, Ana Lúcia e Bruna Martins (Foto: Divulgação)

Novo espaço

O designer gaúcho Hugo França, famoso por reaproveitar resíduos de florestas para produção de esculturas mobiliárias, inaugurou, quinta-feira, sua nova galeria em Trancoso, no sul da Bahia. O espaço abriu as portas com a exposição A escultura e o mobiliário que apresenta aos visitantes obras inéditas do artista. Localizado em uma área de 20 mil m2, em que 20 mil deles são de pura Mata Atlântica, o espaço também receberá, no futuro, mostras de outros artistas e chalés que funcionarão como residências criativas.

Galeria Hugo França (Foto: Divulgação)

Expansão

A empolgação de Erasmo Viana, que acaba de desembarcar em Salvador, não é apenas para praticar esportes e rever amigos e a família na sua cidade natal. Desta vez, o jovem empresário vem para inaugurar a primeira franquia baiana Studio Kore, em Lauro de Freitas, da qual é sócio ao lado Ane Gabrielle Ulm Ferreira Araújo e Thaísa Ulm Ferreira Araújo. O estúdio será aberto no próximo dia 21, na Rua Praia de Itapoan, em Vilas do Atlântico. “A abertura do Studio Kore vai me aproximar ainda mais da minha terra. Já devo ficar uma temporada aqui, para ao lado de minhas sócias, trabalhar muito para implementar o nosso projeto”, nos disse Erasmo.