Encontro regional de mulheres tem presença de Vilma Reis e Marta Rodrigues

A Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3 realiza, nesta sexta-feira (10) e no sábado (11), na Casa de Retiro Sagrada Família, em Salvador, o Encontro Regional de Mulheres. O evento tem o objetivo de contribuir para o debate sobre a participação das mulheres nos processos políticos e eleitorais e o tema é “Mulheres semeando direitos”.

A Vereadora Marta Rodrigues e a socióloga e defensora dos direitos humanos, das mulheres, negros e LGBTQIA+, Vilma Reis, estarão no encontro e farão uma roda de conversa no primeiro dia de atividades sobre conjuntura com foco na participação de mulheres no processos eleitorais. A jornalista e doutoranda em Estudos Étnicos e Africanos (UFBA) e em Sociologia (UFS), atuante na auto-organização de Mulheres Negras de Sergipe Rejane Maria e MNU, Laila Oliveira, também é uma das participantes.

Voltado para mulheres agentes Cáritas dos estados da Bahia e Sergipe que integram o regional e entidades membro previamente inscritas, o encontro tem metodologia integrada por rodas de conversas e oficinas para aprofundar as temáticas sobre direito à cidade; diversidade sexual e de gênero; introdução aos conceitos feministas; e mulheres e as identidades étnico-racial. Uma cirandinha de saberes com crianças e adolescentes também será realizada.

No segundo dia de programação, as participantes terão um momento de cuidado em parceria com o Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos (IHAC) da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e participarão da palestra “Teologia feminista: desafios e contribuições para os tempos atuais” liderada pela pastora Bianca Daeb’s, representando a Coordenadoria Ecumênica de Serviço (CESE). O curta-metragem “Do meu lado” será exibido em seguida com mediação e comentários da assessora regional da Cáritas Nordeste 3, Flávia Palha.

Na sexta-feira (10), às 19h, serão lançadas duas publicações da Cáritas Nordeste 3. Uma delas é a revista “Cura e Cuidado: do feminino ancestral ao saber popular”, que foi desenvolvida em parceria com a Cáritas Alemã, Misereor, KNH, Kinder e Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos (IHAC) da Ufba. A publicação é resultado do curso “Saberes populares e tradicionais de cura e cuidado” que contou com participação de cerca de 30 mulheres abrangendo temas como saúde íntima feminina; cuidando das dores do corpo; e cuidando da mente e da espiritualidade.

A outra publicação é a “Marias que vão com as outras: fotos e histórias de mulheres das comunidades quilombolas - Bahia e Sergipe”, que traz relatos e registros de mulheres das comunidades tradicionais nos estados citados acima e foi elaborada em conjunto com a Cáritas Alemã.