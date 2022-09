Enderson ainda não repetiu escalação na Série B; Bahia tem desfalques contra a Chape

Há três jogos sem vencer na Série B, o Bahia enfrenta a Chapecoense amanhã, às 21h30, na Arena Condá, em Chapecó (SC). A expectativa é saber qual time o técnico Enderson Moreira vai colocar em campo para tentar dar fim à má fase.

Desde que chegou ao Esquadrão, a rotatividade nas escalações vem sendo marca do treinador, seja por cartões, lesões ou opção técnica. Nos 16 jogos que comandou o time, Enderson ainda não repetiu a equipe em duas partidas seguidas da Série B.

A única vez que o time foi mantido de um jogo para o outro foi na derrota para o Athletico-PR, pela Copa do Brasil, e empate com o CRB no Brasileirão.

Além da constante mudança, as escolhas do treinador têm deixado parte dos tricolores intrigados. No empate por 2x2 com o Operário-PR, por exemplo, o meia-atacante Marco Antônio surgiu como novidade na equipe titular. O camisa 7 não iniciava uma partida desde maio, na derrota de 1x0 para o Tombense, ainda pela 9ª rodada. O jogo passado foi pela 31ª.

Enquanto Marco Antônio foi titular, Raí Nascimento, que havia ganhado chance na derrota para o Sport depois de um bom tempo sem ser utilizado, não figurou nem entre as opções no banco de reservas.

Contra a Chapecoense, Enderson Moreira segue com um desfalque no meio-campo. O meia Daniel, que cumpriu suspensão na rodada anterior, se machucou durante os treinos e não viajou com a delegação. Sem ele, Ricardo Goulart deve ser mantido na equipe.

Além de Daniel, o colombiano Hugo Rodallega também está fora da partida. Ele foi expulso no nos minutos finais do confronto com o Operário após uma falta dura no goleiro Vanderlei. Como Ytalo está machucado, o time fica sem alternativa entre os reservas. O titular Matheus Davó está confirmado.

A boa notícia para o treinador é o retorno do zagueiro Luiz Otávio, recuperado de lesão. Existia a possibilidade do defensor ser relacionado na partida passada, mas ele aprimorou a forma e agora está à disposição. O garoto Miqueias é outra novidade na lista de relacionados.

Mais mudanças

Diante da alta rotatividade, a tendência é que o Bahia tenha novas mudanças na Arena Condá. Não será surpresa, por exemplo, se o volante Rezende voltar à lateral esquerda. Do lado direito, André pode ganhar a vaga de Marcinho, que teve atuação ruim contra o Operário.

No ataque, Marco Antônio não tem vaga assegurada. Se Enderson optar por manter o esquema com três jogadores na frente, o meia-atacante tem a concorrência de Copete, Igor Torres e Caio Vidal, que estreou sábado.

Em um outro cenário, Enderson Moreira pode voltar ao desenho com Davó e Jacaré no ataque. Neste caso, o meio-campo ganharia um reforço. Hoje, o time realiza o último treino antes da partida, e o treinador definirá a equipe.