Enderson aproveita folga na tabela para testar opções no Bahia

Sem compromisso no final de semana, o Bahia segue em preparação para o confronto com o Operário, no próximo sábado (24), às 18h15, na Fonte Nova. Nesta sexta-feira, o elenco voltou aos treinos na Cidade Tricolor.

O técnico Enderson Moreira aproveitou o dia para comandar um trabalho de ataque contra defesa, no qual fez ajustes no posicionamento dos jogadores. Na sequência, o treinador fez um coletivo, no qual escalou duas equipes e realizou alguns testes no time considerado titular.

Contra o Operário, o Esquadrão terá pelo menos uma mudança. O meia Daniel recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Por outro lado, o time pode ter reforços.

O atacante Caio Vidal está treinando normalmente com o elenco e pode estrear pelo tricolor. Outro que tem chance de ficar à disposição é o zagueiro Luiz Otávio. Recuperado de lesão, ele está na fase de transição física para o campo.