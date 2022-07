Enderson começa a montar time do Bahia que pega o Grêmio; veja provável escalação

De olho no confronto com o Grêmio, o Bahia realizou mais um treino no CT Evaristo de Macedo. Na manhã desta sexta-feira, o técnico Enderson Moreira começou a definir o time que entra em campo no próximo domingo (3), às 16h, na Fonte Nova.

Antes de irem para o campo, os jogadores assistiram a um vídeo com informações sobre o adversário. Logo depois, os atletas participaram de uma atividade com simulações de lances de jogo.

Enderson Moreira reuniu o time titular e teve uma conversa antes de comandar o treino tático. O Esquadrão vai ter mudanças diante dos gaúchos. Na lateral direita, Borel deve voltar a ser titular após cumprir suspensão.

No ataque, Raí Nascimento, Vitor Jacaré e Matheus Davó disputam a vaga ao lado de Rodallega. Titular contra o Brusque, Rildo está impedido de jogar pois está no Bahia emprestado pelo Grêmio. Como já seria desfalque, o jogador forçou o terceiro amarelo e cumprirá suspensão.

Uma possível escalação do Bahia tem: Danilo Fernandes, Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Rezende, Mugni e Daniel; Raí (Jacaré ou Davó) e Rodallega.

Em fase de transição para o campo, o atacante Marco Antônio e o lateral direito Jonathan fizeram um treino específico. Luiz Henrique, que se machucou antes da partida em Santa Catarina, ficou no fisioterapia.

Com 28 pontos, o Bahia está na terceira colocação da Série B. O Grêmio é o quarto, com 25.