Enderson lamenta chances perdidas pelo Bahia contra o CRB: 'Pagou o preço'

Nao foram apenas os jogadores que deixaram o gramado da Fonte Nova frustrados após o empate por 1x1 com o CRB. O técnico Enderson Moreira esteve perto de conquistar a primeira vitória como mandante no comando do Esquadrão, mas o gol do volante Claudinei caiu como um banho de água fria nos tricolores.

Após a partida, Enderson não escondeu a chateação com o resultado. Na análise do treinador, o Esquadrão merecia ter finalizado o primeiro com uma boa vantagem pelo volume ofensivo que conseguiu.

"Acho que a gente pagou o preço alto demais por não ter conseguido transformar tamanha superioridade em vantagem. Claro que o jogo, na segunda etapa, quem está em desvantagem se solta um pouco mais, mas não foi tanto. O CRB teve a bola na trave e o lance do gol que foi aquela coisa que acontece... um gol de cabeça, de fora da área. O Danilo [Fernandes] e o Luiz Otávio um atrapalharam o outro", iniciou Enderson.

O comandante tricolor afirmou que no primeiro tempo o Bahia conseguiu a melhor atuação sob o seu comando. Enderson valorizou ainda o apoio da torcida. Cerca de 23 mil torcedores acompanharam o duelo na Fonte Nova.

"A gente fica muito chateado, queria reconhecer a força do nosso torcedor. Enquanto houve jogo eles nos apoiaram, tentaram nos colocar para fazer o segundo gol. Saímos muito tristes pela atuação. Poderíamos ter saído com uma boa vantagem no primeiro tempo. No segundo tempo menos, mas tivemos chances, bola passando perto. Talvez sob o meu comando foi a melhor atuação nossa foi a do primeiro tempo. Criamos muito e temos que valorizar esse aspecto", completou.

Enderson Moreira foi questionado sobre o baixo aproveitamento do ataque do Bahia. A pouca produção dos homens de frente é um problema recorrente da equipe. Para ele, os jogadores têm errado por ansiedade e pouco tempo de treinamento.

"O ideal é que a gente pudesse treinar. Todos erram um pouco pela ansiedade de tentar acertar. Não é por maldade. Fica claro que o jogador quer acertar e às vezes falta um pouco mais de força. Sem treinar não dá. Tento passar um pouco de tranquilidade para eles. Estamos terminando o primeiro turno, é uma competição de resistência. Todo mundo quer subir logo, mas vamos lutar ponto a ponto", finalizou.