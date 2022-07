Enderson valoriza atuação do Bahia, mas lamenta empate com Grêmio: 'Gosto amargo'

O empate sem gols contra o Grêmio, neste domingo (3), na Fonte Nova, deixou um clima de frustração no Bahia. As equipes não fizeram uma boa partida, mas as melhores chances foram do Esquadrão.

Após o jogo, o técnico Enderson Moreira falou sobre a ineficiência do ataque no duelo, mas valorizou a atuação do tricolor. Para ele, o Bahia merecia ter saído de campo com os três pontos.

“Nosso objetivo hoje era o triunfo, jogamos para vencer o jogo, mas tem dia que o adversário consegue impedir as ações, eles tiveram um pouco de sorte em algumas situações. Mas o Bahia foi um time que buscou o gol. Talvez dos 30 minutos aos 40 minutos do segundo tempo a gente se desorganizou um pouco, o Grêmio teve algumas bolas paradas, mas não sofremos. Fica um gosto amargo, acho que a gente merecia muito o resultado. Em termos de merecimento, não tenho dúvidas que o Bahia tinha que sair com o triunfo hoje”, analisou Enderson.

Questionado sobre o pouco tempo no comando tricolor, o treinador afirmou que o elenco conseguiu entender as suas ideias e que o trabalho está em evolução, mas ainda bem distante do que ele e a comissão técnica imaginam.

"Eu já comecei a trabalhar em Brusque. Trabalho muito com informação, mostrando ao atleta o que eu penso. Eu já tive a oportunidade de substituir o Guto [Ferreira] algumas vezes e sabemos que muitas coisas são qualificadas e aproveitamos. Mas claro que eu tenho as minhas ideias", iniciou Enderson.

"Temos que enaltecer a consistência defensiva. Embora não tenhamos feito gols hoje, criamos muito. Tivemos bola na trave, bola que passou perto. Isso nos dá uma expectativa boa, mas a evolução tem que continuar. Eu falo para eles que ainda não estão prontos para o que podem render. Temos que colocar a nossa cara através dos treinamentos ou da informação", completou.

Com o empate, o Bahia se mantém na terceira colocação da Série B, com 29 pontos. A distância para fora do G4 agora é de seis pontos. O Criciúma assumiu a quinta colocação, com 23.

O próximo compromisso do Bahia na Série B será na sexta-feira (8), quando encara o lanterna Vila Nova, fora de casa. A partida será disputada no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, às 19h.