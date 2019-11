Enem divulga gabarito oficial nesta quarta-feira (13)

O gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será divulgado nesta quarta-feira (13) e a concorrência será apertada. Isso porque, segundo o Ministério da Educação (MEC), no segundo dia de prova 72% dos candidatos baianos fizeram o Exame. O percentual foi o mesmo no restante do país, e o maior dos últimos anos.

Ao todo, 287 mil estudantes fizeram as provas na Bahia no segundo dia, dos 395 mil inscritos. O estado ficou na média nacional, com 27% de ausentes. O Amazonas foi o que registrou maior número de abstenções (36 %). Já no Piauí e na Paraíba o percentual de candidatos presentes foi maior que os outros estados do país, com 78% e 77%, respectivamente.

Os resultados individuais serão divulgados em janeiro de 2020. A data ainda não foi definida. Já a nota da redação estará disponível apenas em março.

No Brasil, foram registradas 76 ocorrências no segundo dia de prova, com problemas como emergências médicas de candidatos, queda de energia elétrica, interrupção no abastecimento de água, desastres naturais, entre outros. Quem se sentir prejudicado pode solicitar a reaplicação. O pedido deve ser feito de 11 a 18 de novembro, por meio da Página do Participante, no site do Enem.

Segundo o MEC, o primeiro dia da prova teve mais candidatos presentes do que o segundo. Dos 5 milhões de inscritos, em todo o Brasil, 76% foram responder o exame no primeiro domingo e 72% no segundo. Em 2018, foram 75% no primeiro dia e 70% no segundo. E em 2017, foram 69% e 65%, respectivamente.

Mas os 5 milhões de inscrições deste ano ficaram longe dos 8,7 milhões registradas em 2014, maior número dos últimos dez anos. Desde 2016, o número de candidatos vem diminuindo. Foram 8,6 milhões naquele ano, 6,7 milhões, em 2017, 5,5 milhões, em 2018, e 5 milhões, em 2019.

Os candidatos tiveram dois dias com 90 questões de múltipla escolha em cada. No primeiro, foram 45 sobre linguagens, códigos e suas tecnologias e 45 sobre ciências humanas e suas tecnologias, além da redação sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil. No segundo dia, foram 45 sobre ciências da natureza e 45 sobre matemática.