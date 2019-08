Enem: Salvador terá cinco aulões gratuitos para alunos da rede pública e bolsistas

Uma boa notícia para quem vai fazer o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem): Salvador terá aulões especiais aos sábados, das 8h às 12h, no Subúrbio 360, localizado na Rua da Paz, em Coutos. Nas ocasiões, os estudantes receberão apostilas.

A primeira edição do evento será já neste sábado (24). Ao todo, serão cinco aulões que devem contemplar 400 estudantes de baixa renda dos bairros de Coutos, Vista Alegre, Ilha Amarela, Plataforma, Paripe, Valéria e demais localidades do Subúrbio Ferroviário.

As disciplinas deste primeiro sábado serão Ciências Exatas e Biologia. O segundo aulão será no dia 14 de setembro, com ensinamentos da área de Humanas. O terceiro acontece no dia 5 de outubro, com Matemática e Biologia. A quarta edição está prevista para o dia 19 do mesmo mês, quando os candidatos do Enem voltam a estudar matérias de Humanas. No último sábado da programação, dia 2 de novembro, os docentes terão um aulão geral, além de uma aula sobre barragens, possível tema da Redação do Enem 2019.

Este ano, o Enem será realizado em dois domingos: dia 3 de novembro (Linguagens e Códigos, Redação e Ciências Humanas) e no dia 10 de novembro (Ciências da Natureza e Matemática).

Todos os professores que darão aulas no projeto são voluntários. O projeto é da Prefeitura de Salvador. A gestora do Subúrbio 360, Celma Cristina Santana, explica como surgiu a ideia dos aulões.

“Não temos nenhum cursinho preparatório aqui por perto, por isso abraçamos esse projeto para dar suporte aos jovens e adolescentes da comunidade. Trata-se de uma parceria do Subúrbio 360 com professores da região, que dão aulas em cursos de Salvador e nos ajudam nesse trabalho social”, diz.

Como participar

Os aulões são destinados a estudantes residentes em Salvador, pertencentes à rede pública de ensino ou bolsistas integrais da rede particular, integrantes do programa Bolsa Família e com bom desempenho no ensino médio.



Os interessados devem entrar em contato com a sede do Subúrbio 360 pessoalmente ou por telefone, através do (71) 3217-1160. As inscrições também podem ser feitas pela internet.

Apostilas com conteúdo programático serão distribuídas a cada sábado. Além disso, os estudantes terão direito a lanche com biscoitos, suco e maçãs, além de garrafas de água mineral.

Estão confirmados até o momento os professores Adelmo Santana (Matemática e Organização), Adevilson Alves (Física e Organização), Amanda Santos (Redação), Jeferson Silva (Geografia), Raissa Oliveira (Biologia), Rafael Costa (Química) e Saulo Santos (Organização).