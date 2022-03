Enfermeira se confunde e dá cachaça a paciente na Bahia: 'Achei que era água'

"Cachaça não é água, não", já dizia uma das mais conhecidas marchinhas de Carnaval. Apesar do alerta, uma enfermeira da cidade de Santa Teresinha, a 210 quilômetros de Salvador, se confundiu e entregou um copo de cachaça a sua paciente.

A trabalhadora explicou a TV Bahia que se enganou pois achou que o líquido transparente que estava em uma garrafa fosse água. O caso aconteceu no sábado (12). A paciente é a lavradora Zenilda Lisboa, que deu entrada na unidade sentido fortes dores no estômago. Nesta segunda-feira (14), a paciente segue hospitalizada e fará exames médicos.

"Quando bebi, identifiquei que não era água, que era bebida alcoólica. Aí passei mal, vomitei e fiquei internada no hospital. Fui para casa, mas senti muitas dores no estômago, ardência e retornei para o hospital”, contou a lavradora à TV Bahia.

A enfermeira Valci dos Santos foi quem protagonizou a confusão. Ela explicou que é comum os funcionários do centro de saúde deixarem uma garrafa de água em cima do armário para facilitar o atendimento. Só que, desta vez, a água colocada no recipiente era "batizada".

“Na emergência desta unidade, a gente deixa sempre um recipiente com água em cima do armário da emergência. Para que isso? Para não perder tempo quando tem paciente passando mal e a gente não deixar o paciente sozinho para pegar água. Então, esse recipiente já fica lá, em cima do armário. Peguei um copo e enchi. Eu estava de máscara, não senti nenhum cheiro. Peguei a água e dei para a paciente", explicou a TV Bahia.

"Ela me perguntou: ‘o que é isso?’ Eu respondi: ‘água’. E ela disse: ‘não é água, não. É bebida alcoólica’. Aí tirei a máscara para cheirar e realmente era bebida alcoólica. Estava em uma garrafa de água mineral, porém o líquido dentro não era água mineral."