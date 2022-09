Enfermeiros fazem manifestação contra a suspensão do piso salarial

Alguns enfermeiros de várias cidades da Bahia se reuniram no Farol da Barra, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (21), para pedir novamente um olhar mais humano em relação ao piso salarial da categoria, que foi suspenso por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).



No local, apenas aqueles que não estavam de plantão e cumpriam a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região que determinou que o Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia (Seeb) e o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde (Sindisaúde) mantivessem o trabalho regular com mínimo de 70% dos trabalhadores por plantão em caso de paralisação.



O protesto ocorre novamente em meio aos pedidos dos enfermeiros para que ocorra a interrupção da suspensão da lei que criou o piso salarial dos profissionais da área de saúde. A lei que fixa pisos para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, e parteiras foi aprovada em julho pelo Congresso e sancionada em agosto pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).



Os enfermeiros, sem a suspensão, teriam salários fixos de até R$ 4.750. Já os técnicos em enfermagem receberiam 70% desse valor e auxiliares de enfermagem e parteiros ganhariam 50%