Enfim 2021 de verdade: Vitória inicia pré-temporada na Toca hoje

A pré-temporada 2021 do Vitória começa nesta segunda-feira (8). Após oito dias de recesso, a equipe se reapresenta na Toca do Leão pela manhã, com os jogadores sendo submetidos a testes de covid-19. Já os treinamentos, pela programação do clube, serão retomados na terça.

Ainda neste mês, o rubro-negro entrará em campo em dois torneios: Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste. No primeiro, a estreia será no dia 21, contra o Unirb - campeão da Série B 2020 do estadual -, em Alagoinhas.

O Nordestão, por sua vez, começa no dia 27 de fevereiro, com adversário a definir. Maior campeão do torneio, com quatro taças - o clube se proclama penta porque leva em conta o Torneio José Américo de Almeida Filho, de 1976 -, o Vitória está no Grupo B, ao lado de Sport, Fortaleza, CSA, Botafogo-PB, ABC, Salgueiro e Altos. Desta forma, enfrenta os integrantes do Grupo A: Bahia, Ceará, Santa Cruz, CRB, Sampaio Corrêa, Treze, Confiança e 4 de Julho-PI. A CBF ainda vai divulgar a tabela.

Além dos dois torneios, o Leão terá pela frente ao longo deste ano a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro.

Em termos gerais, a missão do elenco treinado por Rodrigo Chagas é fazer uma temporada que recupere o prestígio rubro-negro. Afinal, nos três últimos anos, o Vitória, além de não conquistar títulos, falhou em todas as competições que disputou.

Em 2018, o Leão foi eliminado nas quartas de final do Nordestão pelo Sampaio Corrêa, que acabou campeão da competição. No Baianão, chegou à decisão, mas viu o título ficar com o arquirrival Bahia, em pleno Barradão. Na Copa do Brasil, caiu para o Corinthians nas oitavas, após empatar em 0x0 em casa e perder por 3x1 em São Paulo. E, no Brasileirão, terminou como vice-lanterna da Série A e foi rebaixado para a segunda divisão.

O ano seguinte também não foi fácil. O Vitória foi para a última rodada do Baianão na 3ª posição, mas precisava bater o Fluminense de Feira no Barradão para não depender de outros resultados. Perdeu por 2x0 e caiu ainda na fase de grupos. No regional, conseguiu se classificar na primeira fase - mesmo sem ter vencido qualquer partida -, mas foi goleado pelo Fortaleza por 4x0 nas quartas e deu adeus à competição.

Pela Copa do Brasil de 2019, perdeu por 2x0 para o Moto Club fora de casa e deixou o campeonato ainda na primeira fase. E, na Série B, não só não conquistou o acesso como brigou por muito tempo para não cair para a terceira divisão.

O cenário preocupante no Campeonato Brasileiro se repetiu no ano passado. Mais uma vez, o rubro-negro sofreu com o fantasma da Série C e só garantiu a permanência na segundona na penúltima rodada. No Baiano, não saiu nem da fase classificatória. No Nordestão, foi novamente eliminado pelo Ceará nas quartas de final, por 1x0. E, na Copa do Brasil, viu o Vovô ser de novo o carrasco, com dois triunfos (1x0 e 4x3) na terceira fase.