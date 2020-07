Engenheiro é preso dirigindo caminhonete roubada em Itabuna

Um engenheiro de 54 anos foi preso na sexta-feira (17) dirigindo uma caminhonete roubada na BR-101, em Itabuna, no sul do estado. Ele foi abordado durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na altura do KM 502.

Segundo a PRF, o homem, que não teve nome divulgado, foi parado para abordagem de rotina. Os agentes então perceberam que a S10 dirigida por ele estava com placas de outro veículo com as mesmas características.

Os policiais fizeram então a identificação veicular e descobriram que a S10 era clonada, emplacada originalmente em Pinheiros (ES), e que fora roubada em janeiro de 2018.

Para tentar burlar a fiscalização, o carro tinha placas de outra caminhonete idêntica, emplacada em Aracruz (ES).

O motorista, que é morador de Vitória, também no Espírito Santo, foi levado para ser autuado em flagrante pelo crime de receptação, como determina o Código Penal.