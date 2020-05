Enquanto espera liberação de CT, Leão segue com treino à distância

Enquanto aguarda a liberação para poder voltar aos treinos na Toca do Leão, o elenco do Vitória tem suado a camisa para manter a preparação física em dia. Após retornarem das férias, os jogadores estão sendo orientados à distância pela comissão técnica.

Nesta sexta-feira (15), os jogadores foram submetidos a um trabalho específico sob o comando dos preparadores Ednilson Sena e Rodrigo Santana. Juntos, eles acompanharam através de vídeo o desempenho dos atletas. A atividade também contou com a supervisão do fisiologista Alexandre Dortas.

Neste sábado (16), o trabalho vai ser comandado pelos assistentes técnicos Bruno Pivetti e Flávio Tanajura, além do analista de desempenho Gabriel Elói. Os atletas que estão em Salvador durante a pandemia receberam um kit com material para auxiliar nas atividades. O restante do grupo também segue as orientações através da plataforma digital disponibilizada pelo rubro-negro.

De acordo com o presidente Paulo Carneiro, o Vitória elaborou um protocolo que será entregue para as autoridades de saúde e pede a liberação para que o elenco possa retomar as atividades no CT. A ideia do Leão era a de poder utilizar as instalações da Toca já na próxima segunda-feira (18).

"Estamos entregando a prefeitura um protocolo pedindo para treinar. Vamos aguardar a manifestação da prefeitura. Mas, com todo respeito e sem confrontar nada, estamos completamente alinhados à política sanitária do governo, que tem sido muito bem sucedida, diga-se de passagem. Estamos, como cidadãos, satisfeitos de ver as medidas sendo tomadas e as estatísticas do controle da epidemia na Bahia. Estamos entre os melhores na política sanitária", explicou o dirigente durante entrevista à Rádio Metrópole.

Apesar de ter retomado os treinos em casa, o Vitória ainda não sabe quando voltará a disputar competições. O clube aguarda a definição da CBF em conjunto com as federações e autoridades de saúde do país.