'Enquanto houver possibilidade, vamos lutar até o final', prega Alan Santos

Capitão do Vitória, Alan Santos lamentou o empate em 2x2 com o ABC, na tarde deste domingo (31), no Barradão, em jogo válido pela antepenúltima rodada da fase classificatória da Série C do Brasileiro. Empurrado por mais de 26 mil torcedores, o Leão ficou duas vezes à frente no placar, mas não segurou o resultado até o apito final. Santiago Tréllez marcou duas vezes para o rubro-negro. Fábio Lima e Erick Varão anotaram para a equipe potiguar.

"Cara, é triste por não ter deixado a nação feliz com a vitória hoje. Eles fazem sempre essa festa linda e merecem o melhor. Saio triste com o empate, mas o desempenho foi bom. A gente colocou os caras lá atrás", analisou Alan Santos, após deixar o gramado, em entrevista à Tv Bahia.

O resultado manteve a equipe baiana fora do G8, grupo de times que avançam à etapa decisiva da competição. O Leão é o 10º colocado, com 23 pontos, dois a menos que a Aparecidense, que ocupa o 8º lugar, com 25. Restam dois jogos, contra Mirassol e Brasil de Pelotas, nos dias 7 e 13 de agosto, respectivamente.

"Temos mais dois jogos e vamos lutar pelo G-8. Enquanto houver possibilidade, vamos lutar até o final. Infelizmente não saímos com o placar que a gente queria, mas agora é bola para frente e treinar durante a semana, porque tem uma batalha lá na frente contra o Mirassol. Enquanto tem possibilidade, a gente tem que lutar. Se tiver 1%, vamos batalhar até o final. No futebol, tudo pode acontecer", afirmou o volante, que vem sendo aproveitado como zagueiro.