Ensino superior: Bahia terá 15.287 vagas disponíveis pelo Sisu

Se você fez uma boa pontuação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e está agora na expectativa para saber se vai garantir sua vaga no ensino superior em uma instituição pública, pode começar a contagem regressiva. O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta segunda-feira (17) que há 15.287 vagas disponíveis pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) na Bahia.

Há oportunidades em 104 cursos, distribuídas em dez instituições de ensino e em 20 municípios. Do total de vagas, 4.907 estão na capital baiana. Só a Universidade Federal da Bahia (Ufba) oferece 4.202 vagas em Salvador. Há ainda 370 oportunidades pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) e outras 335 pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb).

Em sua primeira edição de 2019, o Sisu vai ofertar 235.476 vagas no país, em 129 instituições. Para garantir uma das vagas, além de ter feito uma boa pontuação no Enem, é preciso estar atento aos prazos. As inscrições para o Sisu começam no dia 22 de janeiro e prosseguem até as 23h59 do dia 25 do mesmo mês, seguindo o horário oficial de Brasília. Ou seja, como a Bahia não entrou no horário de Verão, por aqui será encerrado às 22h59.

Outro detalhe: mais uma vez as inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, na página eletrônica do Sisu. Só podem concorrer às vagas os estudantes que fizeram o Enem 2018 e que não tiverem zerado a prova de redação.

Os candidatos poderão escolher até duas opções de vaga, especificando a instituição que quer estudar, o local do curso, o turno, e a modalidade de concorrência. Na Ufba, por exemplo, 50% das vagas são destinadas a cotistas.

Pró-reitor de Graduação da Ufba, Penildon Silva Filho alerta que a inscrição deve ser feita com bastante atenção, para evitar equívocos e, consequentemente, a perda da vaga. “Temos dezenas de casos de pessoas que estudam o ano inteiro, passam na prova, mas perde a vaga porque, na hora da agonia, se atrapalha e marca a opção cotista sem preencher os pré-requisitos”, explica o pró-reitor.

Comissão

Para evitar fraudes, a Ufba terá, pela primeira vez, uma Comissão de Verificação de Cotas Raciais. “Hoje temos cota de 50% para escola pública e dentro desse percentual temos a representação étnica. A comissão será mais um mecanismo no intuito de evitar fraude, a exemplo do que a Ufba já fez no seu concurso para servidor administrativo”, explica Penildon.

Questionado se atualmente algum aluno já foi expulso da instituição por fraudar o sistema de cotas, o pró-reitor informou que ainda não houve expulsão, mas que a universidade já recebeu denúncias e que há sindicância em andamento.

Outra novidade é que pela primeira vez a Ufba oferece 50 vagas para o campus de Camaçari pelo Sisu. A unidade, por enquanto, só conta com o Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. “Esse BI é uma porta de entrada para alguns cursos de engenharia e tem duração de três anos. A partir de 2022, o campus começa a oferecer cursos de engenharia. Ainda não definimos quais, mas a ideia é termos quatro engenharias na unidade”, adianta o pró-reitor.

A primeira edição do processo seletivo do Sisu de 2019 será constituída de uma única chamada regular e o resultado será divulgado em 28 de janeiro. Já as matrículas ou registros acadêmicos dos candidatos selecionados deverão ser feitas nas instituições para as quais foram selecionados, na chamada regular, entre os dias 30 de janeiro e 4 de fevereiro. Quem for contemplado com uma vaga deve ficar atento para os dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição em seu edital próprio.

Cronograma:

22 a 25/1 Período de inscrições

28/1 Resultado da chamada regular

28/1 a 4/2 Prazo para participar da Lista de Espera

30/1 a 4/2 Matrícula da chamada regular. Devendo ainda observar os dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição em seu edital próprio

7/2 Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições

Vagas por município:

Salvador 4.907

Alagoinhas 125

Amargosa 210

Barra 90

Barreiras 877

Bom Jesus da Lapa 87

Brumado 15

Cachoeira 80

Caetité 135

Camaçari 160

Catu 70

Conceição do Coité 50

Cruz das Almas 450

Eunápolis 230

Feira de Santana 1.128

Guanambi 275

Ilhéus 1.676

Ipiaú 40

Irecê 60

Itabuna 320

Itepetinga 96

Jacobina 85

Jequié 234

Juazeiro 530

Lauro de Freitas 90

Luís Eduardo Magalhães 72

Paulo Afonso 150

Porto Seguro 470

Santa Maria da Vitória 72

Santo Amaro 310

Santo Antônio de Jesus 151

São Francisco do Conde 92

Senhor do Bonfim 305

Serrinha 95

Simões Filho 40

Teixeira de Freitas 420

Uruçuca 110

Valença 150

Vitória da Conquista 775

Xique-Xique 55

Confira as vagas da Ufba: