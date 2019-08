Entenda o quadro clínico de Jesus Sangalo, irmão de Ivete

O empresário Jesus Sangalo, irmão da cantora Ivete Sangalo, foi submetido nesta quinta-feira (22) à noite a um tratamento cirúrgico de emergência, devido a uma sepse abdominal decorrente de complicação pós-operatória.

Jesus tem 54 anos e, de acordo com informações do site Alô Alô Bahia, encontra-se internado, na UTI do Hospital Santa Izabel, em Salvador, com ventilação mecânica e suporte circulatório.

Ele também deu entrada no hospital no mês passado, onde ficou por cerca de 30 dias.

O empresário recebeu alta no último sábado e, logo em seguida, retornou para a unidade de saúde. A família está unida e torcendo pela sua recuperação.