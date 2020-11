Entre PSD e MDB: partidos que mais cresceram ou diminuíram no número de candidatos

As eleições de 2020 serão as primeiras sem a formação de coligações para a disputa entre vereadores. Você deve estar achando que isso é algo muito técnico - e de certa forma é mesmo. Mas o efeito principal você tem visto todos os dias na rua.

O número de candidatos, tanto para vereador, como para prefeito, aumentou em mais de 4 mil se comparado à última eleição, em 2016. Mas, se a proibição de coligações é apenas para vereadores, por que cresceu também o número de candidatos a prefeito?

Outro efeito é o crescimento de candidatos entre os partidos mais próximos do poder, como PSD, PP e PT. Por outro lado, legendas tradicionais como o MDB, ou que vinham com destaque recente, como o PSL, despencaram no número de candidatos. Por que?

Nesse podcast, explicamos porque o fim das coligações partidárias levou a esses dois efeitos: o crescimento de candidatos a prefeito e porque alguns partidos cresceram no número de candidatos enquanto outros despencaram.

Para esse podcast, levantamos dados de maneira exclusiva e ouvimos dois cientistas políticos e professores da UFBA: Paulo Fábio Dantas Neto e Clóves Oliveira.

QUE PODCAST É ESSE? O que a Bahia Quer Saber é uma produção diária do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos, debatendo algum conteúdo extremamente local - ou seja, um assunto que interessa direamente à vida de quem mora em Salvador e na Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.

