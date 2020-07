'Entrei com o pensamento de fazer o gol', diz Daniel, herói tricolor

Se tem um jogador do Bahia que vai demorar para dormir, com certeza ele é o meia Daniel. O jogador viveu uma noite de sonhos durante o duelo com o Confiança, nesta quarta-feira (29), válido pela semifinal da Copa do Nordeste, no estádio de Pituaçu.

Ele saiu do banco de reservas aos 41 minutos do segundo tempo e, no minuto seguinte, anotou o gol que colocou o Bahia na final contra o Ceará. Ao fim da partida, o jogador vibrou bastante com o feito e com a classificação.

"Felicidade muito grande. Eu saí do time titular mas nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de treinar sério. Continuo buscando meu espaço e hoje estou muito feliz de ajudar o Bahia", disse Daniel.

O meia contou que, quando foi chamado por Roger, mentalizou que poderia fazer o gol da classificação, mesmo ciente que não é comum um jogador entrar nos minutos finais e balançar as redes. Ele aproveitou ainda e explicou como o lance ocorreu.

"Não é muito normal isso acontecer no futebol, entrar ali no final e marcar um gol, não deu nem tempo de suar no jogo. Fico feliz de ajudar o Bahia, que é o principal. Mesmo se eu não fizesse o gol, ou tivesse dado um passe, o mais importante é a nossa classificação, e foi isso que aconteceu. Agora vamos com muita confiança e força buscar esse título", disse Daniel, antes de completar:

"Quando o professor chamou, eu entrei com isso na cabeça de que ia fazer um gol. Quando a jogada se desenhou eu vi que ela estava indo para trás, me posicionei pedindo para o Élber rolar. Quando eu fui chutar, os dois defensores vieram tirando muito o outro lado, eu tive a felicidade de virar o pé e acertar o cantinho. Graças a Deus a gente saiu com a vitória", narrou.

Com a classificação assegurada, o Bahia vai encarar o Ceará na decisão. A final vai ser disputada em dois jogos. O primeiro no sábado (1º), às 16h30, e o segundo na terça-feira (4), às 21h30. Ambos serão no estádio de Pituaçu.

Antes dos confrontos com o Ceará, o Bahia tem outro desafio. Nessa quinta-feira (30), o tricolor pega o Jacuipense, às 17h30, no estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuipe, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Baiano. A volta é domingo (2), às 16h, em Pituaçu.