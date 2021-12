Entrou água no Verão: Salvador terá 30% mais chuvas na estação por causa do La Niña

O Verão, estação mais movimentada em Salvador, começou nesta terça-feira (21). Porém, a sua chegada pode não representar dias de céu aberto e sol na capital baiana. Pelo menos, não no mesmo volume. É que, assim como nos últimos meses, o sol não deve ser uma figura tão presente.

De acordo com Giuliano Carlos do Nascimento, meteorologista da Defesa Civil de Salvador (Codesal), a estação deve ter um número de chuvas acima da média normal por causa do fenômeno La Niña. “De modo geral, a previsão é que chova 30% a mais durante o primeiro trimestre, que é o da estação, do que é considerado comum para essa epóca”, projeta.

(Foto: Paula Froes/CORREIO) (Foto: Paula Froes/CORREIO) (Foto: Paula Froes/CORREIO)

Uma notícia que não é nada boa para a pedagoga Maria Luiza Carvalho, 23 anos, que tem o Verão como a sua estação favorita e precisa do sol tinindo para fazer as coisas que mais gosta. “Eu não funciono sem sol e calor. No Verão, o dia fica mais bonito e eu fico mais feliz. É o tempo que mais saio de casa, vou pra praia com minhas amigas. Fez sol? Já vou praia”, fala ela.

"Se deu sol, é mar'' é uma música da banda O Maestro que resume a vida de Maria Luiza nesse período do ano. Por isso, ela já está na expectativa, mesmo com a previsão pessimista. “Vou ficar na espera do sol pra poder curtir”, diz.

Maria Luiza tem o Verão como sua estação favorita (Foto: Acervo Pessoal)

Calma, vai dar praia

E a espera da pedagoga vai render frutos. Segundo a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Cláudia Valéria, terá mais chuvas que a média, mas isso não significa uma ausência de dias ensolarados. "Durante o Verão, mesmo com esse aumento das chuvas, ainda teremos a característica de muitos dias ensolarados. Não é nada que venha atrapalhar toda a estação", pontua Cláudia.

A meteorologista explica a previsão, salientando que o número elevado de chuvas na cidade não descarta um elemento essencial para a existência de dias com o tempo aberto. “Chove, mas as temperaturas vão continuar altas de maneira geral. A gente precisa entender que chuva não necessariamente significa redução de temperatura. Isso, por aqui, só acontece no Inverno”, explica.

Segundo dados da Codesal, os meses que as chuvas vão apresentar mais crescimento são janeiro e março. “Em janeiro, observando a normal climatológica, é previsto um volume 30% maior do que o normal. Em março, o aumento é de 20% na incidência. Só em fevereiro que temos prevista uma queda de 20% nas chuvas”, afirma Giuliano.

O aumento das chuvas já deu suas caras em dezembro, junto com a chegada da tão esperada estação do calor. O boletim da Codesal aponta uma previsão de tempo fechado e com chances de queda d’água variando entre 80% e 90% de 21 a 26 de dezembro.

Como aproveitar

Por conta da previsão, os apaixonados pelo Verão já traçam planos para aproveitar da melhor forma possível o astro rei. O estudante Breno Bastos, 20, ama o período porque a cidade ficar mais agitada com eventos e shows. Ciente de que o sol não vai dar tanta ousadia esse ano, ele já pensa em otimizar as chances que tiver.

“Como parece que todo fim de semana tá chovendo, quero sair mesmo que em menor tempo durante a semana. Nem que seja meia hora para andar de bike com um clima bacana, passear na orla”, afirma.

Breno já traça estratégia para aproveitar os dias de sol (Foto: Acervo Pessoal)

Outro que não quer perder tempo é Antônio Netto, 34, professor universitário que mora em Armação, mas vive no Porto da Barra, principalmente no Verão. De acordo com ele, qualquer brecha será aproveitada. "Eu não tenho hora certa pra ir na praia, não me programo. Eu acordo, dá vontade e saio. Eu só vou! Então, pode fazer três ou quatro dias de chuva, mas, quando abrir um sol, pode ter certeza que tô pipocando no Porto", avisa.

Antônio sempre anda pelo Porto da Barra (Foto: Acervo Pessoal)

Diferente de Antônio, o relações públicas Felipe Paz, 24, gosta de se planejar para fazer as coisas e vai ter que contar com a sorte para marcar algo. Ele vê a estação como a época do ano mais interessante pelas festas populares e o número elevado de eventos culturais. “Não tenho estratégia para driblar isso. Gosto de marcar com antecedência, até porque preciso resolver outras coisas. Com essas chuvas, vou precisar das coisas se alinhando pra ter sol no dia que eu marcar uma praia ou qualquer outra coisa”, avalia.

Felipe terá que torcer por dias livres com sol (Foto: Acervo Pessoal)

Bahia e Nordeste

De acordo com Cláudia Valéria, no estado da Bahia, também há uma tendência de chuvas acima da média. A diferença, no entanto, é que isso é comum para as outras regiões.

"Diferente da capital, o interior tem essa época como período chuvoso, principalmente no Oeste, no Sul e na região central. Nessas áreas, é normal chover mais. E, em 2021, não é diferente", fala Cláudia, informando que as chuvas do interior começaram em novembro e devem se estender em maior volume até fevereiro.

Na região Nordeste, a previsão se assemelha com o que deve ser visto no território baiano neste Verão, como conta Heráclio Alves, também meteorologista do Inmet.

“Em síntese, para essa estação (2021/2022) esperam-se elevados volumes de chuva. [...] No Nordeste, as maiores chances estão indicando chuvas acima da média na faixa Centro-norte da região”, aponta.

Veja a previsão para os primeiros dias do verão em Salvador:

Terça-feira (21): Céu nublado com chuvas a qualquer hora do dia - Chance de 90% de chuva

Quarta-feira (22): Céu nublado com chuvas a qualquer hora do dia - Chance de 90% de chuva

Quinta-feira (23): Céu nublado a parcialmente nublado com chuvas a qualquer hora do dia - Chance de 90% de chuva

Sexta-feira (24): Céu nublado a parcialmente nublado com chuvas acompanhadas de trovoadas - Chance de 80% de chuva

Sábado (25): Céu nublado a com chuvas acompanhadas de trovoadas - Chance de 90% de chuva

Domingo (26): Céu nublado a parcialmente nublado com chuvas a qualquer hora do dia - Chance de 90% de chuva

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro