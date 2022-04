Entulhos começam a ser retirados da Ladeira da Montanha; local segue interditado

Começou na manhã deste sábado (23) a retirada dos entulhos que estavam obstruindo a Ladeira da Montanha. Os destroços que ocupavam a pista eram de um casarão que desabou na última quinta-feira, após as fortes chuvas que atingiram Salvador.

A retirada dos entulhos foi realizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), com acompanhamento pela Defesa Civil de Salvador (Codesal). Quando todo o processo foi concluído, a Conder fará avaliação das partes remanescentes do imóvel para solicitar a demolição das estruturas que apresentem risco de desabamento.

Apesar da retirada já ter começado, ainda não há previsão de quando a pista será liberada.

De acordo com a Codesal, "antes da ocorrência, o casarão, tombado pelo Iphan, se encontrava escorado por vigas metálicas, oxidadas pela exposição ao tempo, sendo que algumas haviam sido retiradas por moradores de rua". De acordo com o órgão, o imóvel, pertencente à Conder e foi desapropriado, juntamente com outros casarões da área, há alguns anos, pelo governo do Estado.

A Codesal interditou a via para avaliação mais detalhada do orgão tombador e da Conder.

Paripe

Ainda nesta manhã, a Codesal realizou a vistoria de mais três imóveis que apresentaram rachaduras na Rua de Deus, em Paripe. Outras 15 casas, de construção irregular, apresentaram o mesmo problema, devido ao abatimento do terreno tipo massapê, situação agravada pelas fortes chuvas.

Os moradores do local foram notificados e precisaram deixar seus imóveis. Eles foram encaminhados para a Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre). Agora, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) realizará uma avaliação dos imóveis para demolição.

A Codesal realizou ainda vistoria em uma torre de telecomunicação pertencente a Embratel/Claro, situada no entorno. Não foram encontradas evidências de risco.