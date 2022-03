'Envolver': com mais de 7 milhões de streams, Anitta permanece no topo global

Pelo segundo dia, a música mais ouvida do mundo é "Envolver", de Anitta. Depois de alcançar o primeiro lugar no Spotify Global, com 6,3 milhões de views na sexta-feira, 25, a funkeira ultrapassou a marca e, em apenas 24 horas, alcançou 7,2 milhões de Streams.



Agora, a canção abre espaço de mais de dois milhões de reproduções quando comparada à segunda colocada, "Plan A", do argentino Paulo Lontra, que foi reproduzida cinco milhões de vezes. A vantagem mostra que "Envolver" pode ficar ainda mais tempo ocupando o primeiro lugar.



Dos mais de sete milhões de streams, 4,595,548 são de brasileiros, ou seja, a funkeira tem atraído boa parte dos ouvintes estrangeiros do Spotify. Pelo menos 2,5 milhões de reproduções vieram de outros países.



Envolver foi lançada por Anitta em novembro de 2021 e foi escrita por Cristian Andrés Salazar, Freddy Montalvo, José Carlos Cruz, Julio Manuel Gonzalez e pela própria cantora.



Alguns fãs sonham ainda mais alto. Após a cantora se tornar a primeira latino-americana e primeira Brasileira a alcançar o #1 no Spotify, a união de forças é para que a música se torne a mais reproduzida na plataforma. O recorde atual é da cantora Adele, com a música "Easy On Me", que foi reproduzida 19 milhões de vezes durante o lançamento do álbum 30.