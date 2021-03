Envolvido em morte de transexual em Santo Antônio de Jesus é preso pela Coorpin

Investigadores da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Santo Antônio de Jesus cumpriram, na segunda-feira (15), o mandado de prisão de mais um envolvido no homicídio da transexual Gerusa Reis.

O crime ocorreu no dia 15 de fevereiro, naquela cidade. A prisão do suspeito, de 20 anos, contou com o apoio de policiais da Delegacia Territorial (DT) de Ibirapitanga, município onde o homem estava escondido. O terceiro envolvido está sendo procurado.

A autora dos disparos que mataram Gerusa, uma mulher de 19 anos, foi presa em flagrante menos de 24 horas depois do homicídio. Ela permanece à disposição da Justiça. De acordo com as investigações, o crime não tem ligação com questões de gênero.