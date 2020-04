Equador vai enterrar mortos por covid-19 em caixões de papelão

Com sistema funerário abalado após o surto do novo coronavírus, a cidade de Guayaquil, no Equador, decidiu enterrar em caixões de papelão as vítimas da covid-19. A medida desobedece as normas sanitárias do governo do Equador.

Centro econômico do país, Guayaquil vem sendo castigada desde o início do surto da doença. Nos últimos dias, vídeos de corpos espalhados pelas ruas da cidade viralizaram. Além das mortes, o local ainda foi afetado com a falta de caixões. Por isso decidiu usar caixas de papelão.

A cidade recebeu a ajuda da Associação de Papeleiros Equatorianos, que fez doação de mil caixões de papelão pra os cemitérios locais. "É para que possam cobrir a demanda de caixões, que estão em falta na cidade ou são extremamente caros", disse um porta-voz do conselho de Guayaquil.

Até agora, o Equador já registrou 3.649 casos do coronavírus. Destes, 2.524 são da cidade de Guayaquil. O país soma também 180 mortes pela doença.