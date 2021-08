Equilíbrio para a vida: artesã conta como maternidade gerou seu negócio

Para complementar a renda familiar, Ana Paula Nascimento sempre comercializou alguma coisa. No entanto, a noção de produzir e comercializar só chegou mesmo depois do nascimento da filha Clara Beatriz, há quatro anos. Autodidata, ela nunca havia pegado numa máquina de costura até que começou confeccionar laços e tiaras para a filha recém nascida.

“Na época, trabalhava numa escola e as pessoas começaram a fazer encomenda e assim comecei a estruturar o negócio, mas sem grandes preocupações com a legalização do MEI, misturando o Instagram pessoal com a divulgação dos produtos”, contou para Flávia Paixão, durante a realização do programa ao vivo Empregos e Soluções dessa quarta-feira,25, na página do Jornal Correio, no Instagram.

Ana Paula disse que a coisa só mudou em março do ano passado, quando foi desligada do emprego formal que mantinha como tecnóloga em processos ambientais. “Achei que iria me dedicar completamente aos negócios mas, uma semana depois da minha demissão, o lockdown foi decretado e os meus planos precisaram contemplar as rotinas e cuidados com minha filha e a casa”, disse.

Aperfeiçoamento

Desde então, a empreendedora passou a estudar para melhorar sua gestão dos negócios, da educação da filha e de como ampliar sua atuação e, para tanto, abraçou o conceito do artesanato criativo e passou a investir de forma disciplinada na marca Minha Clara Ateliê (@minhaclara.atelie). “Fui definindo rotinas diárias de horário para trabalhar e para gerir o tempo junto com a casa e a minha filha”, destacou, pontuando que isso é um desafio e que também encontra dificuldade de encontrar ajudantes para essa tarefa.

A disciplina da empreendedora também se manifestou nas redes sociais e nas plataformas de comercialização de produtos. “Hoje, depois que levanto e faço minhas orações, vou ao Instagram deixar o meu bom dia e ampliar o contato com os meus seguidores e amigos. Não são muitos, mas percebo que eles são clientes ativos”, reforçou. Ana Paula reconhece que ainda faltam questões que precisam ser melhoradas como a qualidade das imagens publicadas, mas que isso está na lista das prioridades.

A empreendedora fez questão de salientar que, atualmente, possui conta no market place do Facebook, está inscrita no Magazine Luíza e no Shopee, mas que para integrar essas plataformas não adianta agir sem pensar. “É preciso conhecer o potencial de cada uma delas e, por vezes, recalcular o valor do produto vendido pois existem muitas taxas que incidem”, explicou, mostrando que está muito segura das formas de vender suas tiaras, laços, bolsas, carteiras e todas as encomendas que recebe.

“Hoje, mantenho poucos produtos para pronta entrega, na verdade, eles servem mais como mostruário. Entre os produtos mais comercializados estão os infantis, inclusive, aventais para meninos e meninas, e as bolsas e carteiras femininas”, explicou, reforçando que apesar de parecer ter controle de tudo, muitas vezes, sente e sentiu vontade de desistir. “A vida é feita de oportunidades e persistência. Nem sempre as oportunidades serão as maiores, mas é fundamental que possamos aproveitar todas elas”, finalizou.

