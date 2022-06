Equinox Gold gera desenvolvimento socioeconômico para a Bahia

Principal produtora de ouro das Américas, a Equinox Gold mantém duas operações na Bahia: a Fazenda Brasileiro Desenvolvimento Mineral (FBDM), em Barrocas, e a Santa Luz Desenvolvimento Mineral (SLDM), em Santaluz.

Por meio delas, a empresa contribui ativamente para a expansão sustentável da indústria da mineração no estado e ainda fomenta o crescimento local, com a promoção de oportunidades de emprego e de empreendedorismo, além do incentivo a diversos projetos sociais.

Somente no ano passado, as duas unidades (a SLDM ainda em fase de obras) geraram mais de R$ 17 milhões de arrecadação de impostos municipais e da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM).

A FBDM, que opera lavras tanto a céu aberto quanto em mina subterrânea, foi responsável pelo recolhimento de, aproximadamente, R$ 8,3 milhões em CFEM, ao longo de 2021. Por lei, os recursos da CFEM devem ser aplicados em projetos que, direta ou indiretamente, sejam revertidos em prol da comunidade local, na forma de melhoria da infraestrutura, qualidade ambiental, saúde e educação.

Incremento

O aumento da arrecadação municipal de Barrocas também foi impulsionado pela ampliação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). A FBDM recolheu, em 2021, cerca de R$ 2,4 milhões referentes ao tributo, mais que o dobro apurado no ano anterior (R$ 1,1 milhão).

Além de garantir esse incremento da arrecadação municipal e, consequentemente, da capacidade de investimento da gestão pública, a Equinox Gold tem apoiado fortemente o desenvolvimento local, por meio da geração de diversos postos de trabalho, não só para os municípios onde opera, como também para a região no entorno. A Fazenda Brasileiro, por exemplo, concluiu 2021 com 1.304 trabalhadores ativos, diretos e indiretos, totalizando uma produção de 60 mil onças de ouro.

Expansão

Há mais de 30 anos em operação, a FBDM integra um importante contexto de crescimento da atividade de mineração na Bahia. É administrada, desde 2020, pelo Grupo Equinox Gold, que agora conta com o segundo ativo em operação no estado, a SLDM.

A nova unidade desenvolve lavra em mina a céu aberto e realizou sua primeira fundição de ouro em abril, uma importante etapa da fase de comissionamento, iniciada em fevereiro, e de preparação para o ramp up da produção comercial, prevista para julho.

Empregos

As obras do empreendimento começaram em junho de 2021 e totalizaram um investimento de cerca de US$ 103 milhões. Mesmo em fase de construção, a SLDM já favoreceu significativamente o incremento da arrecadação municipal e a criação de postos de trabalho no ano passado.

Foram mais de R$ 6,6 milhões recolhidos em ISSQN, além da criação de cerca de 1,2 mil vagas de emprego. A produção anual da unidade está estimada entre 70 mil e 90 mil onças de ouro, o que contribuirá para impulsionar a expansão global da companhia em 2022.

Sustentabilidade

Neste ano, as duas operações da Equinox Gold na Bahia avançam, ainda, em diversas ações sociais, envolvendo as áreas de educação, cultura, esporte, meio ambiente, qualificação profissional, geração de emprego e renda, empreendedorismo, infraestrutura, entre outras.

Os investimentos seguem a estratégia global da mineradora canadense que, em 2021, destinou mais de R$ 4 milhões para projetos sociais via incentivos fiscais, sendo parte deles a ser desenvolvida nas comunidades de influência da companhia durante os próximos meses. A empresa também se preocupa em garantir, em todas as suas unidades, uma atuação apoiada nas melhores práticas ambientais, de segurança e de saúde.



Equinox em Números

R$ 17 milhões: valor que a Equinox Gold arrecadou em impostos municipais e CFEM;

R$ 2,4 milhões: valor que a Equinox Gold recolheu em ISSQN para Barrocas;

R$ 4 milhões: valor que a Equinox Gold investiu em projetos sociais via incentivos fiscais;

1,2 mil vagas de emprego foram criadas pela SLDM;

R$ 103 milhões foram investidos na SLDM.

*Valores referentes a 2021.







O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.