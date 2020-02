Erro no Sisu atrapalhou candidatos a universidades federais

Um erro no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) provocou uma confusão com os estudantes que se candidataram a vagas em faculdades e institutos federais. Um levantamento feito pelo jornal O Globo em 3.353 cursos faculdades aponta que, em 87% deles (2.908), a nota de corte caiu na comparação entre o último dia de inscrições e o resultado final.

A diferença indica que os dados que basearam a escolha dos alunos não eram confiáveis, o que atrapalhou os candidatos. O total de cursos oferecidos pelas federais é de 6.481. 51% dos cursos participaram da amostra.

A nota de corte é o resultado do candidato com o menor desempenho que está sendo aprovado em cada curso. Ela é atualizada diariamente no Sisu e funciona como uma base para o aluno saber se está sendo aprovado ou não.

Neste ano, porém, uma mudança que não havia sido anunciada pelo MEC inviabilizou a utilização da nota de corte como referência.

Em anos anteriores, o sistema apresentava a seguinte mensagem: "Sua posição (na segunda opção) não foi considerada pois você estava temporariamente classificado em sua primeira opção".

O novo modelo, no entanto, não tirou da segunda opção alunos que já conseguiram uma vaga na primeira escolha. Isso faz com que a nota suba artificialmente — pois os candidatos ficaram só com a primeira vaga.

Esse aumento artificial da nota de corte pode fazer com que, por exemplo, algum estudante desista da vaga por acreditar que não será possível entrar naquele curso.

Os candidatos só perceberam a mudança durante o períoro de inscrições do Sisu e chegaram a pensar que fosse um novo problema do processo. Por isso, criaram a #erronosisu.