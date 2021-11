Escola de Devs do Hub Salvador forma jovens para o mercado na área de tecnologia

A busca das empresas por profissionais na área de tecnologia só cresce, mas o número de pessoas qualificadas não é suficiente para a quantidade de vagas que seguem aumentando no Brasil. Pensando nisso, o HUB Salvador está desenvolvendo projetos educacionais colaborativos voltados para a formação de jovens da rede pública de ensino para inserção no mercado de trabalho contemporâneo, entre eles a Escola de Devs, que recentemente formou a primeira turma.

Líder de comunidade do Hub, Enzo Alves explica que a educação é um pilar importante para alimentar esse ecossistema profissional na Bahia.

"Através da capacitação de jovens, não somente em tecnologia, mas em temas relacionados à empreendedorismo e inovação, vamos ativar cada vez mais cedo a curiosidade e criatividade. Muitas vezes, temos contato com esses temas somente após terminar uma graduação. Por isso, quanto antes plantarmos essa semente, mais pessoas interessadas teremos”, explica.

A iniciativa conta o com apoio do Banco do Nordeste, em parceria com o Banco Mundial, e formou 26 desenvolvedores na primeira turma, sendo que 9 deles foram contratados para o Programa de Trainees da Solutis, empresa que acelera e sustenta a jornada digital de clientes.

Por sua vez, a Solutis participou ativamente do processo de formação dos jovens em parceria com o Hub Salvador.

“Foram 3 meses de treinamento totalmente remoto por causa da pandemia, focando nas principais tecnologias de interesse do mercado, como JavaScript, Java, HTML, CSS, React e Spring Boot. O resultado final foi um grande sucesso e é muito gratificante ver o brilho nos olhos dos que foram selecionados para trabalhar conosco, sendo que para muitos é o primeiro emprego. Além deles, outros que concluíram o processo também já estão trabalhando em outras empresas”, explica Márcia Tanajura, Business Partner do Agile Studio de Desenvolvimento Solutis.

O processo de seleção para integrar o programa foi feito através de uma entrevista e de uma prova de conhecimentos gerais. Não foram exigidos conhecimentos na área de tecnologia, todos poderiam começar do zero.

“Quando comecei, não sabia praticamente nada. Foi uma grande oportunidade de crescimento e foi muito importante pra mim porque eu não tinha muita expectativa de entrar no mercado de trabalho, mas participando, fazendo os projetos, eu decidi tentar concorrer a uma das vagas e passei, sendo que era algo muito fora da minha realidade” destaca Rebeca Souza, de 22 anos, única mulher entre os selecionados pela empresa de tecnologia.

Dando continuidade à iniciativa, o objetivo é que a segunda turma da Escola de Devs seja formada ainda no primeiro semestre de 2022, em paralelo a outros projetos educacionais do Hub Salvador.