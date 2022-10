Escola Gira Girou realiza terceira edição do projeto Acolher as Infâncias

Acontece neste sábado (8), na escola Gira Girou, a terceira edição do projeto Acolher Infâncias, em que o colégio abre as portas para compartilhar os valores do seu projeto pedagógico com toda comunidade.

Na edição realizada no mês das crianças, a Gira recebe a musicoterapeuta Mariana Caribé, integrante do grupo Corrupio; a atelierista Mariana Viveiros, que é educadora da escola; e a homeopata Anna Paula Greck, que usa óleos essenciais para cuidar da saúde de crianças.

A manhã do sábado vai começar com a anfitriã da escola, Mariana Viveiros, na proposta de uma imersão em ateliê, assim como as crianças experimentam no dia a dia. Em seguida, Mariana Caribé trará uma reflexão sobre a ludicidade e a música como linguagens próprias das infâncias. Por fim, a homeopata Anna Paula Greck vai mostrar que a saúde das crianças pode e deve ser conduzida a partir de recursos naturais.

Acolher as Infâncias é um projeto voltado para famílias, educadores, pesquisadores e demais interessados no tema. Quem quiser participar pode se inscrever gratuitamente pela secretaria da escola (71 3451-2670), pelo WhatsApp (71 99995-8168), pelo Instagram (@gira.girou -> link na bio) ou diretamente pelo formulário disponível na internet.

Para os adultos que desejam participar e estarão com crianças, a escola tem um quintal brincante, parceria com a OCA Infância Viva, projeto da educadora Taís Fróes. Essas inscrições são feitas em separado pelo WhatsApp da OCA (71 99386-9030) e pelos perfis da @gira.girou e @ocainfanciaviva.

Entenda o projeto

O projeto nasceu de um desejo da escola de agradecer às famílias que seguiram juntas apesar de todos os desafios da pandemia e de dar as boas-vindas às que estão chegando em 2022. A ideia se expandiu para contemplar também educadoras e educadores de outras escolas, pesquisadores, famílias, amigos e todos os que se interessam por crianças.

A primeira edição foi realizada pelos educadores da Gira Girou com as temáticas do letramento, da natureza, da documentação pedagógica e das brincadeiras cantadas. Participaram dessa abertura os professores Camila Andrade, Camila Barreto, Marcele Moreira, Marilda Souza, Yasmin Barbosa e João Almy.

Já na segunda edição, o projeto teve como convidados o biólogo Fábio Lima, que foi educador da Gira, a psicomotricista Maria Luisa Inguaggiato e o psicólogo André Garcez.

Serviço

O quê: Acolher as Infâncias

Quando: Dia 8/10, sábado, a partir das 8h

Quem: Mariana Caribé, Mariana Viveiros e Anna Paula Greck

Onde: Escola Gira Girou - Rua das Dálias, 680, Pituba

Quanto: Evento gratuito

Inscrições: secretaria da escola (71 3451-2670), WhatsApp (71 99995-8168), Instagram (@gira.girou -> link na bio) ou diretamente pelo formulário disponível na internet. Para crianças no quintal da OCA: Inscrições separadas (71 99386-9030) e pelos perfis da @gira.girou e @ocainfanciaviva.